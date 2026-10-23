Lee Jin Wook xác nhận tham gia phim y khoa mới cùng YoonA

Ngày 22/10, bộ phim truyền hình sắp ra mắt của đài tvN mang tên tạm thời "Unnatural", do Min Ji Eun viết kịch bản và Park Yoo Young đạo diễn, đã xác nhận Lee Jin Wook sẽ tham gia dàn diễn viên trong vai chuyên gia pháp y Koo Seung Hyuk.

Ảnh: Allkpop

"Unnatural" là bộ phim truyền hình thuộc thể loại y khoa bí ẩn, lấy bối cảnh tại UDI, một viện nghiên cứu trực thuộc Cơ quan Pháp y Quốc gia. Bộ phim theo chân các nhà khoa học pháp y trong hành trình khám phá sự thật đằng sau những cái chết bất thường.

Koo Seung Hyuk là người có tính cách lạnh lùng, đầy mưu mô và dành sự quan tâm cho người chết nhiều hơn người sống.

Chính vì vậy, anh được đặt biệt danh là "Seung Hyuk của thế giới ngầm". Tuy nhiên, năng lực chuyên môn của anh được đánh giá là không ai sánh kịp.

Đội ngũ sản xuất nhận xét: "Vẻ ngoài lạnh lùng cùng lối thể hiện cảm xúc tiết chế của Lee Jin Wook sẽ rất phù hợp với nhân vật. Anh ấy sẽ khắc họa được cả những cảm xúc tinh tế ẩn sau gương mặt tưởng chừng vô cảm".

Nguồn ảnh: BH Entertainment, SM Entertainment, Vibe Actors

Trước đó, YoonA và Cha Kang Yoon đã xác nhận tham gia bộ phim. YoonA sẽ đảm nhận vai Song Do Eun, một chuyên viên pháp y tại trung tâm UDI, trong khi Cha Kang Yoon vào vai Kang Ji Sung, một sinh viên y khoa được phân công thực hiện nghĩa vụ công ích thay thế.

Trong khi đó, bộ phim "Unnatural" dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2027.