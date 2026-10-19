Lee Je Hoon bị ảnh hưởng vì bạn diễn vướng ồn ào

Mới đây, theo Sports Chosun, bộ phim truyền hình do Lee Je Hoon và Ha Young đóng chính được cho là đã bị loại khỏi lịch phát sóng nửa đầu năm 2027 của đài SBS. Thông tin này thu hút sự chú ý khi tác phẩm đã hoàn tất quá trình ghi hình nhưng lịch lên sóng vẫn chưa được xác định.

Theo OSEN đưa tin, SBS gần đây đã loại sự án này khỏi danh sách phim dự kiến phát sóng trong nửa đầu năm 2027. Nhà đài hiện vẫn thảo luận về phương án phát sóng, song chưa chốt lịch trình cụ thể cho nửa cuối năm hay những thời điểm tiếp theo.

Phim có sự tham gia của Lee Je Hoon hiện chưa có lịch phát sóng chính thức do bạn diễn là Ha Young vướng ồn ào. (Ảnh từ Sports Chosun)

Lee Je Hoon và Ha Young đảm nhận hai vai chính. Trước đó, phim được lên kế hoạch phát sóng vào tháng 2/2027. Việc lịch trình phát sóng thay đổi khiến tương lai của bộ phim trở thành chủ đề được quan tâm, đặc biệt khi Lee Je Hoon là gương mặt chính của dự án. Nam diễn viên từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh, trong đó có Taxi Driver, Signal và Move to Heaven. Vì vậy, khán giả cũng chú ý đến khả năng bộ phim mới của anh được phát sóng đúng kế hoạch hay tiếp tục phải chờ đợi.

Một trong những vấn đề được nhắc đến là ồn ào liên quan đến Ha Young. Sau ồn ào, Ha Young được cho là đã rút khỏi mùa 2 và mùa 3 của phim The Trauma Code: Heroes on Call.

Hiện đài truyền hình chưa công bố quyết định cuối cùng về lịch phát sóng. Việc bộ phim đã hoàn tất ghi hình nhưng chưa có lịch lên sóng mới khiến khán giả tiếp tục chờ đợi thông tin về dự án của Lee Je Hoon.

Khán giả trông chờ vào các dự án của Lee Je Hoon.

Lee Je Hoon sinh năm 1984, là nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh từng theo học ngành Công nghệ sinh học tại Đại học Korea trước khi quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật và chuyển sang học diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Với khả năng diễn xuất đa dạng, Lee Je Hoon dần khẳng định vị trí trong ngành giải trí qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình.

Năm 2011, anh gây chú ý với bộ phim điện ảnh Bleak Night và The Front Line, qua đó nhận được sự công nhận về năng lực diễn xuất. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với loạt phim như Signal, Where Stars Land, Move to Heaven và đặc biệt là series hành động Taxi Driver. Trong Taxi Driver, anh vào vai tài xế Kim Do Gi, người tham gia thực hiện những nhiệm vụ trả thù thay cho các nạn nhân không được bảo vệ công bằng. Vai diễn này góp phần củng cố danh tiếng của Lee Je Hoon trên màn ảnh nhỏ.