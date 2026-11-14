Lee Hyori tuyên bố không dao kéo, nhan sắc hiện tại gây chú ý

Lee Hyori là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc, ghi dấu ấn với nhan sắc cá tính, phong cách thời trang thời thượng và sức hút riêng biệt. Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả mỗi khi xuất hiện.

Mới đây, Lee Hyori thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Xin chào". Trong những hình ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ mang đến nhiều diện mạo khác nhau, từ vẻ ngoài gần như không trang điểm đến hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng khi tham gia các lịch trình.

Lee Hyori chia sẻ khoảnh khắc đời thường.

Đáng chú ý, dù xuất hiện với gương mặt mộc, phong cách ăn mặc đơn giản hay diện trang phục cầu kỳ, Lee Hyori vẫn toát lên thần thái cuốn hút. Khi để mặt mộc, cô ghi điểm bởi vẻ ngoài mộc mạc, gần gũi. Trong khi đó, khi được trang điểm và ăn diện chỉn chu, Lee Hyori lại trở về với khí chất của một ngôi sao hàng đầu, khiến người hâm mộ nhớ đến hình ảnh "nữ hoàng" từng làm nên tên tuổi của cô.

Ở ngưỡng tuổi U50, Lee Hyori vẫn duy trì diện mạo tự nhiên, không phụ thuộc vào phẫu thuật thẩm mỹ hay các phương pháp can thiệp thẩm mỹ. Chính vẻ đẹp không quá trau chuốt cùng thần thái tự tin giúp nữ ca sĩ giữ được sức hút riêng giữa làng giải trí Hàn Quốc vốn đề cao ngoại hình.

:Lee Hyori tự tin khoe ảnh mặt mộc ở tuổi U50.

Thời gian qua, Lee Hyori cũng dành nhiều sự quan tâm cho chồng là ca sĩ Lee Sang Soon. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam nghệ sĩ từng gặp khó khăn vì tình trạng suy giảm chức năng dây thần kinh phế vị. Lee Hyori đã ở bên chăm sóc, đồng hành cùng ông xã trong giai đoạn này. Dù được nhận xét có phần gầy đi, nữ ca sĩ vẫn duy trì tinh thần tích cực và tiếp tục những hoạt động cá nhân.

Bên cạnh cuộc sống hôn nhân, thông tin Lee Hyori chuẩn bị cho dấu mốc 30 năm ra mắt cùng nhóm nhạc Fin.K.L cũng nhận được sự chú ý. Nữ ca sĩ được cho là đang tích cực tập luyện cho màn tái hợp của nhóm. Cô từng chia sẻ những khoảnh khắc vui đùa cùng thành viên Lee Jin tại phòng tập, cho thấy sự thân thiết và tương tác tự nhiên giữa các thành viên sau nhiều năm. Điều này càng khiến người hâm mộ mong chờ cơ hội được nhìn thấy đội hình Fin.K.L hội ngộ trên sân khấu.

Lee Hyori ra mắt năm 1998 với tư cách thành viên nhóm nhạc Fin.K.L. Đến năm 2003, cô phát triển sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng giải trí đình đám của Hàn Quốc.

Năm 2013, nữ ca sĩ kết hôn với Lee Sang Soon, từng có thời gian sinh sống tại đảo Jeju trước khi chuyển về Seoul. Gần đây, cô còn mở phòng tập yoga, tiếp tục theo đuổi lối sống lành mạnh và chia sẻ những giá trị tích cực với công chúng.