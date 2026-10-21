Lee Hyori tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ khi chồng đổ bệnh suốt 1 tháng

Lee Hyori là ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, được biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc Fin.K.L trước khi phát triển sự nghiệp solo thành công. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn nhận được sự quan tâm nhờ cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Lee Sang Soon, người đồng hành cùng cô trong cuộc sống thường ngày.

Mới đây, Lee Hyori xuất hiện tại một chương trình phát thanh và chia sẻ về tình trạng sức khỏe của chồng sau thời gian anh phải tạm ngừng công việc vì gặp vấn đề liên quan đến chức năng dây thần kinh phế vị.

Lee Hyori chia sẻ về tình trạng sức khỏe của chồng.

Khi được hỏi thăm, Lee Hyori cho biết cô vẫn khỏe mạnh. Nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi với tư cách thành viên gia đình vì Lee Sang Soon đã vắng mặt trong thời gian dài, đồng thời bày tỏ sự biết ơn khi chồng có thể trở lại dẫn chương trình phát thanh. "Tôi muốn nói rằng mình rất biết ơn vì anh ấy có thể tiếp tục dẫn radio. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi", cô chia sẻ.

Lee Hyori tiết lộ việc chồng nghỉ ngơi cũng là lý do cô có dịp xuất hiện trên sóng phát thanh sau một thời gian dài. Nữ ca sĩ cho biết bản thân cảm thấy vui khi được cùng Lee Sang Soon đi làm và chứng kiến anh trở lại với công việc quen thuộc.

Đáng chú ý, Lee Hyori hài hước kể lại hình ảnh của chồng trong thời gian dưỡng bệnh: "Ở nhà, anh ấy nằm nhìn ra ngoài cửa sổ như chiếc lá cuối cùng, tôi không biết mình đã biết ơn đến nhường nào".

Câu nói ví von của nữ ca sĩ khiến cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ. Lee Sang Soon cũng tự trêu bản thân khi cho rằng trong suốt một tháng nằm nghỉ, có lẽ vợ đã nghĩ: "Bao giờ cái người này mới chịu ra ngoài đây?".

Lee Hyori sau đó tiết lộ hai vợ chồng còn có cách riêng để kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh. Cô kể: "Thỉnh thoảng tôi lại kiểm tra rồi hỏi: 'Anh là chiếc lá cuối cùng à?'. Nếu anh ấy gật đầu thì có nghĩa là tình trạng không tốt, còn nếu không thì tức là vẫn ổn".

Lee Sang Soon tiếp tục góp chuyện khi cho biết những chiếc lá trên cây trong nhà gần như đã rụng hết. Lee Hyori lập tức đáp lại: "May mà cuối cùng chiếc lá cuối cùng vẫn chưa rụng". Màn đối đáp tự nhiên, hài hước của cặp đôi khiến khán giả bật cười, đồng thời cho thấy cách họ đồng hành cùng nhau trong giai đoạn khó khăn.

Lee Hyori kể về giai đoạn chồng gặp vấn đề sức khỏe, phải ở nhà suốt 1 tháng để hồi phục.

Trước đó, ngày 26/8, Lee Sang Soon gặp vấn đề về sức khỏe ngay trong lúc phát sóng radio trực tiếp và không thể trở lại công việc trong một thời gian. Tháng 9, anh thông báo trên mạng xã hội rằng mình đang nghỉ ngơi theo khuyến nghị của nhân viên y tế sau khi xuất hiện triệu chứng liên quan đến suy giảm chức năng dây thần kinh phế vị.

Sau thời gian nghỉ dưỡng, Lee Sang Soon từng chia sẻ rằng sức khỏe đã cải thiện nhờ được nghỉ ngơi đầy đủ, dù cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục. Anh cho biết năng lượng dần trở lại sau một kỳ nghỉ dài hơn dự kiến.