Lee Hyori thay đổi suy nghĩ sau khi chồng gặp vấn đề sức khỏe

Theo MyDaily, trong tập 18 chương trình giải trí Love War (Cuộc Chiến Tình Yêu) phát sóng trên JTBC ngày 26/10, Lee Hyori đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hôn nhân với nhạc sĩ Lee Sang Soon.

Lee Hyori đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hôn nhân với nhạc sĩ Lee Sang Soon.

Câu chuyện bắt đầu khi chương trình giới thiệu một cặp đôi vận động viên thể hình đã hẹn hò được 1 năm 8 tháng sau khi quen biết thông qua việc tập luyện. Trong quá trình tìm hiểu mối quan hệ của hai người, các khách mời nhận thấy chàng trai có xu hướng đặt việc tập luyện và thi đấu lên trên nhu cầu tình cảm của bạn gái.

Đặc biệt, ngay cả khi bạn gái gặp vấn đề sức khỏe, anh vẫn thể hiện sự quan tâm lớn hơn đến quá trình chuẩn bị cho cuộc thi thể hình. Thái độ này khiến dàn nghệ sĩ tham gia chương trình không khỏi lo ngại. Seo Jang Hoon nhận xét rằng dù chàng trai không mắc những sai lầm quá nghiêm trọng so với một số trường hợp từng xuất hiện trong chương trình, sự thiếu đồng cảm của anh lại là điều đáng lo ngại.

Nam nghệ sĩ cho rằng việc một người quá thờ ơ, không thực sự quan tâm đến cảm xúc của đối phương có thể khiến mối quan hệ dần trở nên xa cách. Trong khi đó, diễn viên Choi Daniel nhấn mạnh rằng mỗi người có thể đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho bản thân nhưng không nên áp dụng những tiêu chuẩn ấy lên người yêu. Anh cũng đặt câu hỏi liệu chàng trai yêu bạn gái vì cô có cùng đam mê thể hình hay thực sự trân trọng con người cô.

Lắng nghe câu chuyện, Lee Hyori bất ngờ liên hệ đến trải nghiệm của chính mình trong cuộc hôn nhân với Lee Sang Soon. Nữ ca sĩ tiết lộ gần đây ông xã từng gặp vấn đề sức khỏe. Chính sự việc này đã khiến cả hai có cơ hội trò chuyện và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

"Lần này, khi chồng tôi bị bệnh, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi nhận ra có quá nhiều điều mà cả hai không thực sự hiểu về nhau", Lee Hyori chia sẻ.

Lee Hyori bất ngờ tiết lộ gần đây ông xã từng gặp vấn đề sức khỏe.

Theo nữ ca sĩ, vì đã quá thân thiết và gắn bó trong thời gian dài, cô từng nghĩ rằng vợ chồng có thể tự hiểu được suy nghĩ của đối phương mà không cần phải nói thành lời. Tuy nhiên, sau những cuộc trò chuyện, Lee Hyori nhận ra vẫn còn nhiều điều mà cả hai mong muốn được đối phương giải thích hoặc bày tỏ rõ ràng hơn.

Không chỉ nhìn lại cách giao tiếp trong hôn nhân, nữ ca sĩ còn thừa nhận bản thân là người sống rất tập trung vào mục tiêu.

Lee Hyori cho biết khi đã dành toàn bộ tâm trí cho yoga hoặc các chương trình truyền hình, cô có thể trở nên quá mải mê với công việc mà không chú ý đến những điều khác. "Tôi cũng là kiểu người sống hướng đến mục tiêu giống như bạn trai trong câu chuyện. Khi tập yoga hay làm chương trình truyền hình, nếu đã dồn hết tâm sức vào đó, tôi sẽ không nhìn thấy những thứ khác", cô bộc bạch.

Tuy nhiên, biến cố sức khỏe của Lee Sang Soon đã khiến nữ ca sĩ nhìn nhận lại những ưu tiên trong cuộc sống. Lee Hyori xúc động chia sẻ: "Tôi đã tự hỏi, nếu không có chồng thì tất cả những điều đó còn ý nghĩa gì? Chúng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Dù có những thứ mình rất yêu thích, tôi nghĩ bản thân nên học cách từ bỏ bớt một chút".

Lời tâm sự của Lee Hyori cho thấy sự thay đổi trong quan điểm sống của nữ ca sĩ sau khi chứng kiến người bạn đời gặp vấn đề sức khỏe. Thay vì chỉ theo đuổi những thành tựu cá nhân, cô nhận ra tầm quan trọng của việc dành thời gian, sự quan tâm và thấu hiểu cho người thân yêu.

Lee Hyori và Lee Sang Soon kết hôn vào năm 2013. Suốt nhiều năm qua, cả hai được biết đến là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ có cuộc sống hôn nhân bình dị của làng giải trí Hàn Quốc. Dù không thường xuyên chia sẻ những câu chuyện riêng tư, những lần xuất hiện cùng nhau của hai nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Lee Hyori và Lee Sang Soon kết hôn vào năm 2013.

Đặc biệt, những tâm sự mới nhất của Lee Hyori cho thấy ngay cả một cuộc hôn nhân đã kéo dài nhiều năm vẫn cần sự giao tiếp và sẻ chia để hai người tiếp tục thấu hiểu nhau.

Đối với nữ ca sĩ, trải nghiệm vừa qua không chỉ là lời nhắc nhở về sức khỏe của người bạn đời mà còn giúp cô nhận ra rằng thành công trong công việc sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu đi sự hiện diện của người mình yêu thương.