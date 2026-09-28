Lee Hyori lần đầu chạy bộ, chuẩn bị cho màn tái hợp Fin.KL

Ngày 26/9, Lee Hyori đăng tải một video lên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh cô đang chạy bộ trên đường phố.

Nữ ca sĩ xuất hiện trong trang phục thể thao đơn giản, thoải mái, đội mũ kéo thấp che gần kín đầu và không sử dụng bất kỳ thiết bị tập luyện chuyên dụng nào.

Đáng chú ý, Lee Hyori chỉ viết một dòng chú thích ngắn: “Lần đầu tiên thử chạy bộ”, qua đó cho thấy đây là lần đầu cô bắt đầu tập luyện với bộ môn này.

Khoảnh khắc đời thường của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.

Ảnh: Ananda Hyori

Chạy bộ đang ngày càng trở thành một hoạt động thể dục phổ biến trong giới giải trí Hàn Quốc, với nhiều nghệ sĩ lựa chọn bộ môn này để duy trì sức khỏe và thể lực.

Việc Lee Hyori chia sẻ trải nghiệm đầu tiên cũng nhận được sự chú ý, đặc biệt khi cô đang chuẩn bị cho một dấu mốc đáng chú ý cùng Fin.KL.

Ngày 21/9, Gemstone E&M thông báo Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yuri đang chuẩn bị cho các hoạt động với tư cách đội hình đầy đủ của Fin.KL. Thông tin này đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nhóm nhạc nữ đình đám một thời.

Fin.KL đã không hoạt động chính thức với tư cách một nhóm kể từ sau đĩa đơn kỹ thuật số “Forever Fin.KL” phát hành năm 2005.

Bốn thành viên từng tái hợp trong chương trình “Camping Club” của JTBC vào năm 2019 và cùng phát hành một ca khúc mới, nhưng lần trở lại đó chủ yếu gắn với dự án truyền hình.

Ảnh: Xportsnews

Nhưng theo thông báo thì lần này đây sẽ là lần Fin.KL trở lại hoạt động với đội hình đầy đủ sau khoảng 21 năm với dự án dài. Sự tái hợp của Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yuri vì thế đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ K-pop thế hệ đầu.

Lee Hyori cũng kết hôn với ca nhạc sĩ Lee Sang Soon vào năm 2013. Sau nhiều năm sinh sống tại Jeju, hai người chuyển về Seoul vào năm ngoái.