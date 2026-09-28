Lee Hyori 'khởi động' cho màn tái hợp của Fin.K.L

Ca sĩ Lee Hyori đã chia sẻ một phần cuộc sống thường ngày của mình bằng cách đăng tải một đoạn video quay cảnh cô đang chạy bộ lên mạng xã hội.

Trong video, Lee Hyori xuất hiện khi đang chạy trên đường phố trong trang phục thoải mái và đội chiếc mũ sụp xuống che đầu. Cô thu hút sự chú ý khi thực hiện buổi chạy đầu tiên với trang phục thường ngày giản dị, không hề sử dụng các loại đồ tập chuyên dụng. Đáng chú ý, Lee Hyori còn đính kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Lần đầu thử chạy bộ", qua đó tiết lộ rằng, cô đang bắt đầu bộ môn chạy bộ như một hoạt động mới.

Khi chạy bộ trở thành xu hướng rèn luyện sức khỏe ngày càng phổ biến và thu hút nhiều 'ngôi sao' giải trí tham gia, Lee Hyori cũng gây chú ý khi chia sẻ trải nghiệm của bản thân với bộ môn này.

Gần đây, thông tin về việc nhóm Fin.K.L tái hợp đầy đủ và quay trở lại hoạt động đã thu hút nhiều sự quan tâm. Vào ngày 21/9, công ty Gemstone E&M thông báo rằng, Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yuri đang chuẩn bị cho các hoạt động với tư cách là một nhóm nhạc hoàn chỉnh.

Đây sẽ là cột mốc đánh dấu khoảng 21 năm kể từ khi Fin.K.L thực hiện các hoạt động chính thức với tư cách là một nhóm nhạc, tính từ thời điểm họ phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Forever Fin.K.L vào năm 2005. Bốn thành viên từng tái hợp thông qua chương trình Camping Club của đài JTBC vào năm 2019 và phát hành một ca khúc mới, tuy nhiên vào thời điểm đó, sự tái hợp này chủ yếu là một dự án gắn liền với chương trình truyền hình nói trên.

Trong khi đó, Lee Hyori đã kết hôn với ca sĩ Lee Sang Soon vào năm 2013. Sau nhiều năm sinh sống tại đảo Jeju, cặp đôi đã chuyển đến Seoul vào năm ngoái và hiện vẫn đang tận hưởng cuộc sống thường nhật tại đây.