Lee Hyori khoe nhan sắc tuổi U50 với phát ngôn gây chú ý

Lee Hyori là ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, được biết đến rộng rãi với vai trò trưởng nhóm Fin.K.L và sự nghiệp solo thành công. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, nữ ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ sức hút riêng cùng những chia sẻ gần gũi về cuộc sống.

Mới đây, Lee Hyori thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nữ ca sĩ đính kèm dòng trạng thái: "Nhìn tôi này, hãy nhìn tôi một lần đi. Bây giờ hãy nói rằng tôi xinh đẹp đi". Đây là lời bài hát nổi tiếng của Fin.K.L, nhanh chóng khiến người hâm mộ liên tưởng đến thông tin nhóm chuẩn bị tái hợp sau nhiều năm.

Lee Hyori đăng ảnh selfie kèm dòng chú thích là lời bài hát của nhóm nhạc Fin.K.L.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Lee Hyori diện áo len màu đen, để mái tóc dài buông tự nhiên khoe vẻ ngoài trẻ trung cùng thần thái cuốn hút. Dù không lựa chọn phong cách cầu kỳ, cô vẫn tạo được sức hút nhờ diện mạo tự nhiên và nét quyến rũ đặc trưng.

Đặc biệt, dòng chữ được Lee Hyori chèn trực tiếp lên bức ảnh cũng là lời ca khúc To My Boyfriend (Gửi bạn trai của tôi), một trong những bản hit gắn liền với tên tuổi Fin.K.L.

Trước đó, công ty quản lý thông báo Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yuri đã tái hợp dưới tên gọi Fin.K.L. Bốn thành viên đang chuẩn bị cho những hoạt động chung trong thời gian tới. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả từng gắn bó với âm nhạc của nhóm từ cuối thập niên 1990.

Theo kế hoạch được công bố, Fin.K.L dự kiến trở lại với đội hình đầy đủ sau khoảng 21 năm. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với nhóm nhạc nữ từng có ảnh hưởng lớn trong giai đoạn đầu phát triển của Kpop hiện đại.

Với động thái mới nhất từ Lee Hyori, người hâm mộ mong chờ màn tái hợp của cô cùng các thành viên nhóm nhạc Fin.K.L đình đám một thời của làng giải trí Hàn Quốc.

Ra mắt năm 1998, Fin.K.L nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ hình ảnh trẻ trung, phong cách âm nhạc dễ tiếp cận và khả năng trình diễn nổi bật. Nhóm sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như Blue Rain, To My Boyfriend, Eternal Love và NOW. Những sản phẩm này góp phần đưa Fin.K.L trở thành một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của thế hệ thần tượng Kpop đầu tiên.

Sau thời gian hoạt động cùng nhóm, Lee Hyori tiếp tục xây dựng sự nghiệp cá nhân và trở thành một trong những nghệ sĩ giải trí nổi bật tại Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn qua nhiều sản phẩm âm nhạc solo, đồng thời tham gia các chương trình truyền hình và được yêu mến nhờ tính cách thẳng thắn, hài hước.

Trong khi đó, mỗi thành viên Fin.K.L cũng có những hướng đi riêng sau giai đoạn hoạt động chung. Chính vì vậy, thông tin cả 4 nghệ sĩ chuẩn bị trở lại dưới tên nhóm từng gắn bó với thanh xuân của nhiều khán giả càng làm tăng sự kỳ vọng về màn tái hợp lần này.

Bài đăng mới nhất của Lee Hyori chưa trực tiếp đề cập đến lịch trình hay nội dung cụ thể của màn trở lại. Tuy nhiên, việc nữ ca sĩ sử dụng lời ca khúc cũ giữa thời điểm Fin.K.L xác nhận kế hoạch tái hợp đã khiến động thái này trở nên đáng chú ý hơn.

Người hâm mộ hiện mong chờ những thông tin tiếp theo về hoạt động chung của bốn thành viên, cũng như cơ hội được nghe lại những ca khúc từng làm nên tên tuổi của nhóm sau nhiều năm chờ đợi.