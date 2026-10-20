Lee Hyori gây chú ý với phát ngôn liên quan đến cuộc sống hôn nhân

Trong tập 17 chương trình Love War (Cuộc Chiến Tình Yêu) phát sóng trên JTBC ngày 19/10, nữ ca sĩ Lee Hyori và MC Seo Jang Hoon đã đưa ra những lời khuyên đáng suy ngẫm dành cho một cặp đôi đang gặp khúc mắc trong chuyện tình cảm. Đặc biệt, quan điểm của Lee Hyori về việc kết hôn khi chưa đủ trưởng thành về mặt cảm xúc trở thành tâm điểm chú ý.

Theo đó, hai nhân vật tham gia chương trình là một cặp đôi vũ công, gồm cô gái 25 tuổi và bạn trai 22 tuổi. Ban đầu, cô gái không có ý định kết hôn. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu hẹn hò, bạn trai liên tục bày tỏ mong muốn xây dựng gia đình, thậm chí khẳng định sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác ngoài cô.

Nữ ca sĩ Lee Hyori đã đưa ra lời khuyên dành cho một cặp đôi về chuyện hôn nhân.

Chính sự chủ động và những lời hứa hẹn của bạn trai khiến cô gái dần thay đổi suy nghĩ, bắt đầu hình dung về tương lai chung. Thế nhưng, chỉ 4 tháng sau khi xuất ngũ, chàng trai bất ngờ thay đổi quan điểm về chuyện cưới xin khiến bạn gái rơi vào trạng thái bất an và tổn thương.

Nam thanh niên cho biết anh từng mất niềm tin vào mối quan hệ sau một lần chia tay, đồng thời cảm thấy không thoải mái trước những mối quan hệ khác giới của bạn gái và vấn đề liên lạc trong thời gian nhập ngũ. Trong khi đó, cô gái liên tục tự trách bản thân, thậm chí từ chối tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè, liên hoan để tránh khiến người yêu khó chịu.

Chứng kiến câu chuyện, Lee Hyori cho rằng không nhất thiết phải phân định ai đúng, ai sai bởi vấn đề có thể xuất phát từ sự không phù hợp giữa hai người.

Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: "Khi bản thân chưa thể kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của mình, tuyệt đối không nên quyết định kết hôn".

Lee Hyori khuyên cặp đôi nên tạm gác áp lực cưới xin trong khoảng 5 năm, dành thời gian trò chuyện chân thành và tìm hiểu nhau sâu sắc hơn trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Đặc biệt, trước việc cô gái liên tục xin lỗi và hạ thấp bản thân để níu giữ tình yêu, Lee Hyori bày tỏ sự đồng cảm. Cô cho rằng ở độ tuổi đôi mươi, nhiều người thường xem người yêu là cả thế giới, đến mức sẵn sàng đánh mất giá trị bản thân để duy trì mối quan hệ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhấn mạnh đây không phải biểu hiện của một tình yêu lành mạnh.

Những chia sẻ đầy thẳng thắn của nữ ca sĩ Lee Hyori đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Trong khi đó, Seo Jang Hoon có phần gay gắt hơn khi đặt câu hỏi liệu chàng trai có đang cố tìm lý do để chia tay. Nam MC cũng nhắc nhở cô gái cần tỉnh táo, bởi cả hai vẫn còn rất trẻ và không nên quá ám ảnh với chuyện kết hôn.

Sau khi lắng nghe những lời khuyên, cặp đôi quyết định tạm gác áp lực hôn nhân để nhìn nhận lại mối quan hệ. Chàng trai thừa nhận bản thân đã sống quá khép kín, trong khi cô gái mong muốn tìm cách giao tiếp phù hợp hơn thay vì vội vàng lựa chọn chia tay.

Những chia sẻ của Lee Hyori và Seo Jang Hoon một lần nữa đặt ra vấn đề về sự trưởng thành trong tình yêu, đặc biệt là việc học cách thấu hiểu, tôn trọng bản thân trước khi quyết định bước vào hôn nhân.