Lee Hyori chăm sóc chồng bị bệnh về thần kinh phế vị

Lee Hyori là một trong những nghệ sĩ giải trí nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, được biết đến qua sự nghiệp ca hát, phong cách cá tính và cuộc hôn nhân kín tiếng với nhạc sĩ Lee Sang Soon.

Mới đây, Lee Hyori thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc tập yoga cùng chồng, cho thấy sự quan tâm dành cho chồng sau thời gian anh phải tạm nghỉ công việc vì vấn đề sức khỏe.

Lee Hyori đăng tải khoảnh khắc tập yoga, cùng chồng hồi phục sức khỏe sau biến cố.

Cụ thể, mới đây Lee Hyori đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, kèm dòng trạng thái: "Khi khó khăn, chúng ta hãy cùng đẩy nhau về phía trước, kéo nhau tiến lên. Thật may vì có yoga".

Trong video, Lee Hyori trực tiếp hướng dẫn Lee Sang Soon thực hiện các động tác. Nữ ca sĩ chăm chú quan sát tư thế của chồng, tận tình hỗ trợ anh điều chỉnh từng chuyển động. Với kinh nghiệm tập luyện yoga, Lee Hyori thể hiện sự thành thạo khi hướng dẫn bạn đời.

Trước đó, ngày 26/8, Lee Sang Soon gặp vấn đề sức khỏe khi đang dẫn chương trình phát thanh trực tiếp. Anh phải nghỉ ngơi tại phòng y tế của đài và không thể tiếp tục buổi phát sóng. Sau đó, nam nhạc sĩ thông báo tình hình của bản thân trên mạng xã hội vào ngày 6/9.

Lee Sang Soon cho biết anh gặp tình trạng suy giảm chức năng dây thần kinh phế vị và được đội ngũ y tế khuyến nghị nghỉ ngơi, ổn định sức khỏe. Vì vậy, anh buộc phải tạm dừng công việc dẫn chương trình phát thanh để tập trung hồi phục.

Sau khoảng một tháng nghỉ ngơi, Lee Sang Soon trở lại với chương trình vào ngày 1/10. Trong buổi phát sóng đầu tiên sau thời gian vắng mặt, anh chia sẻ rằng sức khỏe đã cải thiện đáng kể nhờ nghỉ ngơi, dù cơ thể chưa hoàn toàn bình phục. Nam nghệ sĩ cho biết anh mong muốn sớm gặp lại khán giả nên đã đề nghị ê-kíp tạo điều kiện để trở lại ngay trong ngày đầu tiên của tháng 10.

Giữa lúc chồng tiếp tục quá trình hồi phục, Lee Hyori cũng có những động thái thể hiện sự đồng hành. Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, nữ ca sĩ dự kiến xuất hiện trong chương trình phát thanh do Lee Sang Soon dẫn dắt vào ngày 20/10. Sự góp mặt của cô được chú ý khi đây là dịp hai nghệ sĩ có cơ hội cùng xuất hiện trong chương trình của nam nhạc sĩ sau thời gian anh tạm nghỉ.

Gần đây, chồng Lee Hyori gặp vấn đề sức khỏe và phải dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục.

Lee Hyori và Lee Sang Soon kết hôn vào năm 2013. Sau đám cưới, cặp đôi từng có nhiều năm sinh sống tại đảo Jeju, lựa chọn cuộc sống bình dị, tránh xa sự ồn ào của làng giải trí. Năm 2024, hai người chuyển nơi ở đến Seoul và bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống.

Dù đều hoạt động trong ngành giải trí, Lee Hyori và Lee Sang Soon không thường xuyên chia sẻ những câu chuyện riêng tư một cách phô trương. Những khoảnh khắc đời thường được nữ ca sĩ đăng tải lần này tiếp tục thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi thể hiện cách hai người đồng hành bên nhau trong thời điểm sức khỏe gặp vấn đề.