Lee Dong Wook đàm phán thay thế Seo Kang Jun

Thông tin Lee Dong Wook đang cân nhắc tham gia bộ phim điện ảnh cổ trang Nambeol thu hút sự chú ý của khán giả Hàn Quốc. Theo tờ MyDaily, ngày 12/11, nam diễn viên được gửi lời mời đảm nhận vai cánh tay phải của nhân vật do Lee Byung Hun thủ vai. Đây vốn là vai diễn từng được nhà sản xuất nhắm đến Seo Kang Jun, nhưng kế hoạch casting đã có sự thay đổi sau khi nam diễn viên quyết định từ chối lời mời.

Phản hồi về thông tin trên, đại diện công ty sản xuất Hive Media Corp xác nhận Lee Dong Wook hiện đang xem xét đề nghị góp mặt trong dự án. Dù chưa chính thức xác nhận tham gia, động thái này nhanh chóng khiến bộ phim nhận được thêm sự quan tâm, đặc biệt khi Lee Dong Wook vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh. Nếu nhận lời, nam diễn viên sẽ có cơ hội thử sức trong một dự án hành động cổ trang với bối cảnh lịch sử và quy mô nhân vật đáng chú ý.

Lee Dong Wook được cân nhắc thay Seo Kang Jun trong phim mới.

Việc Lee Dong Wook được nhắm đến diễn ra chỉ một ngày sau khi Seo Kang Jun xác nhận từ chối vai diễn. Trước đó, thông tin Seo Kang Jun đàm phán tham gia Nambeol từng nhận được sự quan tâm bởi đây là dự án quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, quyết định rút lui của nam diễn viên khiến ê-kíp phải tìm kiếm gương mặt phù hợp để thay thế, nhằm tiếp tục hoàn thiện đội hình nhân sự cho bộ phim.

Lấy bối cảnh những năm đầu triều đại Joseon, Nambeol thuộc thể loại hành động võ thuật với màu sắc gai góc, xoay quanh hành trình của chín chiến binh có năng lực và địa vị xã hội khác nhau. Họ cùng lên đường đến đảo Tsushima nhằm giải cứu những người bị hải tặc Nhật Bản bắt cóc. Câu chuyện không chỉ tập trung vào những cuộc đối đầu võ thuật mà còn khai thác sự phối hợp giữa các nhân vật vốn có xuất thân và khả năng riêng biệt. Bối cảnh lịch sử kết hợp với hành trình giải cứu đầy hiểm nguy được kỳ vọng tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm.

Trước khi Lee Dong Wook được nhắc tên, Nambeol đã xác nhận sự góp mặt của dàn diễn viên đáng chú ý gồm Lee Byung Hun, Go Youn Jung, Lee Do Hyun, WOODZ (Cho Seung Youn), Park Hae Joon và Lee Kwang Soo. Đây đều là những gương mặt có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc, góp phần tạo nên sức hút cho dự án ngay từ giai đoạn công bố dàn cast.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa Lee Byung Hun và những diễn viên trẻ như Go Youn Jung, Lee Do Hyun được kỳ vọng mang đến nhiều màu sắc cho câu chuyện. Nếu Lee Dong Wook xác nhận tham gia, bộ phim sẽ có thêm một gương mặt sở hữu kinh nghiệm diễn xuất đa dạng, từng ghi dấu ấn qua nhiều dạng vai trên màn ảnh. Vai diễn cánh tay phải của nhân vật Lee Byung Hun cũng mở ra cơ hội để nam diễn viên thể hiện hình ảnh mới trong dòng phim hành động cổ trang.

Hiện tại, Lee Dong Wook vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về lời mời. Tuy nhiên, việc anh được cân nhắc thay Seo Kang Jun đã khiến quá trình tuyển chọn diễn viên của Nambeol trở thành chủ đề được quan tâm. Với câu chuyện giàu yếu tố hành động cùng dàn diễn viên thực lực, bộ phim đang là một trong những dự án điện ảnh Hàn Quốc đáng chú ý trong thời gian tới.