Lee Dong Wook có khả năng gia nhập dàn diễn viên phim điện ảnh mới Nambeol, đóng cùng Lee Byung Hun, Go Youn Jung và Lee Do Hyun. Nếu nhận lời, nam diễn viên sẽ đảm nhận vai cánh tay phải của nhân vật thủ lĩnh do Lee Byung Hun thủ vai. Đây cũng chính là vai diễn trước đó được nhà sản xuất ngỏ lời với Seo Kang Jun.

Ngày 12/11, tờ MyDaily đưa tin Lee Dong Wook đang được xem xét để thay thế Seo Kang Jun trong dự án điện ảnh nói trên. Trước thông tin này, đại diện công ty sản xuất Hive Media Corp xác nhận: "Lee Dong Wook hiện đang xem xét lời mời tham gia bộ phim Nambeol".

Seo Kang Jun xác nhận không tham gia dự án điện ảnh Nambeol.

Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi phía Seo Kang Jun chính thức xác nhận nam diễn viên từ chối lời mời góp mặt trong Nambeol. Trước đó, vào tháng 10, anh từng được cho là đang trong quá trình đàm phán để đảm nhận vai cánh tay phải của thủ lĩnh nhóm chiến binh. Tuy nhiên, đến ngày 11/11, đại diện nam diễn viên thông báo anh sẽ không tham gia dự án. Lý do cụ thể cho quyết định này không được tiết lộ.

Việc Lee Dong Wook được cân nhắc cho vị trí còn bỏ ngỏ nhanh chóng trở thành thông tin đáng chú ý. Nếu xác nhận tham gia, nam diễn viên sẽ có cơ hội kết hợp cùng Lee Byung Hun trong một tác phẩm điện ảnh mang màu sắc lịch sử, hành động võ thuật. Đây cũng là màn kết hợp được khán giả chờ đợi bởi cả hai đều là những gương mặt có sức hút riêng trên màn ảnh Hàn Quốc.

Nambeol lấy bối cảnh những năm đầu triều đại Joseon, xoay quanh hành trình của chín chiến binh có xuất thân, địa vị xã hội và năng lực khác nhau. Họ cùng lên đường đến đảo Tsushima nhằm giải cứu những người bị hải tặc Nhật Bản bắt cóc. Bộ phim được giới thiệu là tác phẩm hành động võ thuật theo phong cách gai góc, tập trung vào những cuộc đối đầu và hành trình sinh tử của nhóm chiến binh.

Lee Dong Wook có thể thay thế Seo Kang Jun trong phim điện ảnh mới.

Trước đó, dự án đã xác nhận sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng gồm Lee Byung Hun, Go Youn Jung, Lee Do Hyun, WOODZ (Cho Seung Youn), Park Hae Joon và Lee Kwang Soo. Dàn diễn viên quy tụ những gương mặt thuộc nhiều thế hệ, tạo thêm sức hút cho tác phẩm ngay từ giai đoạn chuẩn bị sản xuất.

Hiện tại, Lee Dong Wook vẫn chưa chính thức xác nhận tham gia Nambeol. Khán giả đang chờ đợi quyết định cuối cùng của nam diễn viên cũng như thông tin về đội hình hoàn chỉnh của bộ phim. Nếu thương vụ này thành công, Lee Dong Wook sẽ là cái tên tiếp quản vai diễn từng được nhắm đến cho Seo Kang Jun.