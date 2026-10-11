Lee Dong Gun đến Việt Nam ăn phở, uống cà phê

Lee Dong Gun là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách và được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình lịch lãm. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Mới đây, Lee Dong Gun thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh ghi lại khoảng thời gian ở Việt Nam. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, nam diễn viên thưởng thức phở và cà phê Việt Nam. Lee Dong Gun mang đến cảm giác gần gũi khi tận hưởng những trải nghiệm giản dị trong chuyến đi.

Lee Dong Gun chia sẻ hình ảnh ở Việt Nam.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Khán giả Việt Nam bày tỏ sự thích thú khi thấy một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc xuất hiện tại Việt Nam và trải nghiệm văn hóa ẩm thực địa phương. Một số người hâm mộ cũng mong có cơ hội gặp nam diễn viên ngoài đời, đồng thời hy vọng anh sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những khoảnh khắc trong chuyến đi.

Lee Dong Gun sinh năm 1980, là diễn viên Hàn Quốc được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Anh từng tạo được sức hút lớn nhờ ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và khả năng thể hiện những nhân vật có nội tâm phức tạp. Trong sự nghiệp, nam diễn viên tham gia nhiều dự án thuộc các thể loại tình cảm, gia đình và tâm lý, qua đó xây dựng vị trí riêng trong làng giải trí Hàn Quốc.

Một trong những tác phẩm đáng chú ý trong sự nghiệp của Lee Dong Gun là Chuyện tình Paris, bộ phim từng tạo tiếng vang tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Tên tuổi của anh cũng gắn liền với những bộ phim như Người tình của tôi và Cặp đôi cảnh sát. Qua từng vai diễn, Lee Dong Gun xây dựng hình ảnh một diễn viên có vẻ ngoài cuốn hút, phù hợp với những nhân vật nam chính mang màu sắc lãng mạn.

Về đời tư, Lee Dong Gun từng kết hôn với nữ diễn viên Jo Yoon Hee vào năm 2017. tuy nhiên, đến năm 2020, cả hai thông báo ly hôn sau thời gian chung sống.

Lee Dong Gun thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội.