Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun từng là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng sau khi công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, sau 3 năm bên nhau, cả hai được xác nhận đã đường ai nấy đi, khép lại mối quan hệ từng bắt đầu từ bộ phim đình đám The Glory.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun chia tay sau 3 năm hẹn hò. (Ảnh OSEN)

Đại diện công ty quản lý của Lim Ji Yeon xác nhận với OSEN: "Hai người gần đây đã chia tay. Họ quyết định trở thành những đồng nghiệp tốt, luôn ủng hộ con đường phía trước của đối phương".

Phía công ty quản lý của Lee Do Hyun cũng đưa ra thông báo tương tự, xác nhận cả hai đã kết thúc mối quan hệ tình cảm và lựa chọn duy trì tình bạn, dành cho nhau sự ủng hộ trong công việc cũng như cuộc sống.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun vẫn được xem là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Hàn Quốc. Chuyện tình của họ bắt đầu từ năm 2022, khi cả hai cùng tham gia bộ phim The Glory. Trong phim, Lim Ji Yeon đảm nhận vai phản diện Park Yeon Jin, trong khi Lee Do Hyun hóa thân thành Joo Yeo Jeong, người đồng hành cùng nhân vật Moon Dong Eun trong hành trình trả thù.

Sau khi bộ phim lên sóng, cả hai vướng tin đồn hẹn hò. Đến tháng 4/2023, công ty quản lý chính thức xác nhận mối quan hệ của hai diễn viên. Thời điểm đó, phía đại diện cho biết họ vốn là những tiền bối, hậu bối thân thiết trong nghề và đang thận trọng tìm hiểu nhau với những cảm xúc tốt đẹp.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun không ngần ngại thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương. Dù không thường xuyên chia sẻ hình ảnh chung trên mạng xã hội, cả hai vẫn nhiều lần để lộ những khoảnh khắc ngọt ngào, cho thấy mối quan hệ được duy trì trong sự kín đáo.

Đặc biệt, chuyện tình của cặp đôi từng trải qua khoảng thời gian yêu xa khi Lee Do Hyun thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nam diễn viên nhập ngũ vào tháng 8/2023 và hoàn thành nghĩa vụ vào tháng 5/2025. Trong thời gian này, Lim Ji Yeon vẫn tập trung cho các hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành sự ủng hộ cho bạn trai.

Sau khi Lee Do Hyun xuất ngũ, cả hai được bắt gặp cùng nhau tận hưởng những buổi hẹn hò riêng tư, trong đó có khoảnh khắc xuất hiện tại sân golf. Điều này khiến nhiều khán giả tin rằng tình cảm của họ vẫn bền chặt sau quãng thời gian xa cách.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun bén duyên khi đóng phim The Glory. (Ảnh Lotte)

Sau 3 năm công khai hẹn hò, hai diễn viên cuối cùng đã quyết định dừng lại. Trước sự quan tâm của công chúng, phía công ty quản lý cho biết đây là vấn đề thuộc đời tư của nghệ sĩ nên không thể tiết lộ cụ thể nguyên nhân cũng như thời điểm chia tay. Công ty đồng thời mong khán giả tiếp tục dành sự quan tâm và động viên cho những hoạt động nghệ thuật sắp tới của Lim Ji Yeon.