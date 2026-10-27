Lee Dae Hwi và Choi Mina Soo sẽ mở màn cho lễ hội chưa từng có vào tháng Mười Một

2026 MAMA AWARDS, lễ hội âm nhạc vượt không gian và thời gian chuẩn bị khởi động sự kiện thảm đỏ quy mô toàn cầu, với sự dẫn dắt của nghệ sĩ đa tài Lee Dae Hwi, cùng gương mặt truyền hình nổi tiếng Choi Mina Soo. Sự kiện này sẽ diễn ra trong hai ngày, 20 và 21/11, tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản.

Lần đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn chương trình trên thảm đỏ MAMA, bộ đôi này hứa hẹn sẽ mang đến sức hút riêng biệt, khuấy động bầu không khí tại sự kiện. Lee Dae Hwi, nghệ sĩ từng chứng minh tài năng sản xuất âm nhạc cũng như kỹ năng dẫn chương trình xuất sắc kể từ khi ra mắt cùng nhóm Wanna One vào năm 2017 sẽ đồng hành cùng Choi Mina Soo, một 'ngôi sao' đang lên từng gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ sự thông minh cùng cá tính táo bạo qua chương trình Single’s Inferno (Địa ngục độc thân) của Netflix và nhiều chương trình giải trí khác. Với sự dí dỏm đặc trưng cùng khả năng ứng biến linh hoạt, cả hai hứa hẹn sẽ tạo nên những màn tương tác đầy thú vị với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của hai gương mặt này, thảm đỏ sẽ trở thành một sàn diễn mở ra cái nhìn bao quát về quy mô hoành tráng của lễ trao giải năm nay. Với sự góp mặt của 26 nghệ sĩ biểu diễn, đại diện cho nhiều thế hệ K-pop như BIGBANG, IVE và ENHYPEN cùng 25 'ngôi sao' khách mời tham gia trao giải từ các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và thể thao (như Kim Hye-soo, Lee Jun-ho và Kim Yeon-koung), nguồn năng lượng mà hai người dẫn chương trình tạo ra trên thảm đỏ được kỳ vọng sẽ kết nối hoàn hảo, dẫn dắt khán giả đến với sự 'bùng nổ' đầy ấn tượng của sự kiện chính.

Bên cạnh đó, thảm đỏ của 2026 MAMA AWARDS sẽ được phát trực tiếp trên toàn cầu thông qua nền tảng Mnet Plus cùng nhiều kênh kỹ thuật số khác, vào ngày 20 và 21/11, ngay trước khi lễ trao giải chính thức bắt đầu.