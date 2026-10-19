Lee Da Hae xuất ngoại cận ngày sinh con, lý do gây bất ngờ

Mới đây, Lee Da Hae chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cô tham gia livestream cùng một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử trực tuyến tại Trung Quốc.

Nữ diễn viên viết: "Đột xuất xuất hiện để hỗ trợ buổi livestream nhân dịp lễ Độc thân! Chúng tôi đã có khá nhiều cơ duyên với nhau, đến mức bây giờ mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy vô cùng vui mừng".

Lee Da Hae bế bụng bầu, tham gia một sự kiện ở nước ngoài.

Trong những hình ảnh được công bố, Lee Da Hae và người bạn Trung Quốc cùng xuất hiện trước máy quay, tương tác trong buổi phát sóng trực tiếp.

Sự xuất hiện của Lee Da Hae bên cạnh nữ streamer đình đám của Trung Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đáng chú ý, nữ diễn viên đã di chuyển đến Hàng Châu để hỗ trợ người bạn trong thời điểm đang mang thai, dự kiến sinh con vào tháng 11.

Trên mạng xã hội, Lee Da Hae dành nhiều lời khen cho nữ streamer, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước cách đối phương quan tâm đến mình. Cô chia sẻ: "Em luôn quan tâm, chăm sóc và để ý đến chị. Chị vẫn luôn nghĩ rằng em không giống một người em gái mà giống chị gái hơn. Nguồn năng lượng dồi dào của em thực sự rất đáng nể".

Lee Da Hae vốn có mối liên hệ với thị trường giải trí Trung Quốc nhờ khả năng sử dụng tiếng Trung và các hoạt động quảng bá tại đây. Nữ diễn viên từng tham gia nhiều dự án truyền hình Hàn Quốc, trong đó có phim My Girl, tác phẩm giúp cô được đông đảo khán giả châu Á biết đến. Những năm gần đây, cô cũng tích cực xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến và giao lưu với khán giả Trung Quốc.

Hình ảnh rạng rỡ của Lee Da Hae trước khi sinh con.

Về đời tư, Lee Da Hae kết hôn với nam ca sĩ Se7en vào tháng 5/2023, sau 8 năm hẹn hò. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2016, sau khi phát triển tình cảm từ tình bạn giữa hai người cùng tuổi.

Tháng 5/2026, sau 3 năm kết hôn, cặp đôi thông báo tin vui mang thai con đầu lòng. Theo thông tin được chia sẻ, Lee Da Hae dự kiến sinh con vào tháng 11 năm nay. Việc nữ diễn viên vẫn di chuyển đến Trung Quốc để hỗ trợ người bạn trong giai đoạn cuối thai kỳ vì thế càng thu hút sự quan tâm của công chúng.