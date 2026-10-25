Lee Da Hae lên tiếng về nghi vấn dao kéo giữa lúc mang thai

Diễn viên Lee Da Hae là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Thời gian gần đây, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi diện mạo có nhiều khác biệt trong những hình ảnh tại Trung Quốc, làm dấy lên nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ giữa lúc cô đang mang thai con đầu lòng.

Mới đây, Lee Da Hae đã trực tiếp lên tiếng về những ý kiến xoay quanh ngoại hình của mình. Cụ thể, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, đồng thời tiết lộ quá trình làm tóc, trang điểm và chỉnh sửa hình ảnh khi hoạt động tại Trung Quốc. Cô cho biết mình thường làm việc cùng các ê-kíp địa phương, từ chuyên gia trang điểm, làm tóc đến nhân viên chụp ảnh.

Lee Da Hae gây chú ý với diện mạo khác lạ so với thường ngày.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lee Da Hae diện chiếc váy trắng cầu kỳ, búi tóc cao và trang điểm nổi bật, tôn lên những đường nét trên gương mặt. Nữ diễn viên tạo dáng trước ống kính với phong thái thanh lịch, sang trọng. Đáng chú ý, vóc dáng của cô vẫn khá thon gọn dù đang ở những tháng cuối thai kỳ.

Lee Da Hae cho biết một nhân viên tại công ty ở Thượng Hải muốn chụp ảnh cho cô. Nữ diễn viên tranh thủ thực hiện bộ ảnh trong lúc chờ đợi. Tuy nhiên, điều khiến công chúng quan tâm hơn cả là những chia sẻ của cô về sự khác biệt trong phong cách tạo hình tại Trung Quốc.

"Khi hoạt động tại Trung Quốc, tôi làm việc cùng các stylist, chuyên gia làm tóc và trang điểm ở địa phương. Những người chụp ảnh cũng đều là nhân viên bản địa, nhiều khi tôi nhận được ảnh sau khi đã qua chỉnh sửa", Lee Da Hae chia sẻ.

Nữ diễn viên thừa nhận đôi khi chính cô cũng cảm thấy bất ngờ trước hình ảnh mới mẻ của bản thân. Trước đây, Lee Da Hae từng nghĩ rằng mình sẽ gặp khó khăn nếu không làm việc với những chuyên gia trang điểm và làm tóc quen thuộc. Tuy nhiên, hiện tại, cô đã cởi mở hơn với những trải nghiệm mới và tận hưởng sự đa dạng trong cách thể hiện hình ảnh.

Lee Da Hae bày tỏ mong muốn khán giả nhìn nhận những thay đổi này như các sắc thái khác nhau của cô. Theo nữ diễn viên, những trải nghiệm mới cũng mang đến sự thú vị riêng.

Lee Da Hae lên tiếng giải thích khi vướng nghi vấn can thiệp dao kéo trước ngày sinh con.

Trước đó, ngày 18/10, Lee Da Hae gây chú ý khi công bố hình ảnh tham gia buổi livestream thương mại nhân dịp lễ hội mua sắm tại Hàng Châu, Trung Quốc. Diện mạo khác biệt so với trước đây khiến một bộ phận cư dân mạng bất ngờ. Bên cạnh ý kiến cho rằng phong cách trang điểm và tạo hình tại Trung Quốc đã làm thay đổi hình ảnh của nữ diễn viên, một số người còn đặt nghi vấn cô can thiệp thẩm mỹ.

Dù vậy, trong chia sẻ mới nhất, Lee Da Hae tập trung giải thích về quá trình tạo hình và chỉnh sửa ảnh, chứ không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận những đồn đoán liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Vì thế, sự thay đổi ngoại hình của cô tiếp tục là chủ đề được khán giả quan tâm.

Về đời tư, Lee Da Hae kết hôn với ca sĩ Se7en vào năm 2023, sau 8 năm hẹn hò. Tháng 5 vừa qua, cặp đôi thông báo tin vui chuẩn bị đón con đầu lòng sau 3 năm kết hôn. Nữ diễn viên dự kiến sinh con vào tháng 11.

Trong thời gian mang thai, Lee Da Hae vẫn duy trì hoạt động tại Hàn Quốc và Trung Quốc, đồng thời xuất hiện trong các chương trình livestream bán hàng cùng những gương mặt có sức ảnh hưởng tại thị trường này. Những hình ảnh mới nhất của cô tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt khi ngày đón con đầu lòng đang đến gần.