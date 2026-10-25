Lee Da Hae lại gây chú ý vì gương mặt khác lạ trước ngày sinh con

Theo MyDaily, ngày 24/10, Lee Da Hae đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh được các nhân viên tại công ty ở Thượng Hải, Trung Quốc chụp giúp. Trong những bức hình, nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy trắng được đính các chi tiết lấp lánh, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và sang trọng.

Lee Da Hae đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh được các nhân viên tại công ty ở Thượng Hải, Trung Quốc chụp giúp.

Đáng chú ý, dù đang ở tháng thứ chín của thai kỳ và dự kiến sinh con vào tháng 11, Lee Da Hae vẫn gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn.

Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc búi cao, kết hợp phong cách trang điểm nhấn mạnh đôi mắt, mang đến diện mạo sắc sảo và có phần khác biệt so với hình ảnh thường thấy. Chính sự thay đổi này khiến ngoại hình của Lee Da Hae một lần nữa trở thành chủ đề được quan tâm.

Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc búi cao, kết hợp phong cách trang điểm nhấn mạnh đôi mắt.

Trước đó, nữ diễn viên từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ khi xuất hiện với gương mặt được nhận xét khác lạ trong những hình ảnh ghi lại quá trình hoạt động tại Trung Quốc. Trước những bàn luận từ công chúng, Lee Da Hae đã trực tiếp lên tiếng giải thích về nguyên nhân khiến diện mạo của mình thay đổi.

Theo nữ diễn viên, trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, cô thường hợp tác với các chuyên gia tạo mẫu tóc và trang điểm địa phương. Bên cạnh đó, những hình ảnh sau khi chụp thường được ê-kíp chỉnh sửa trước khi gửi lại cho cô.

Lee Da Hae thừa nhận đôi khi chính bản thân cũng cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy diện mạo của mình trong những bức ảnh đã qua xử lý. Nữ diễn viên cho biết việc làm việc cùng các ê-kíp mới giúp cô có cơ hội thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Thay vì cảm thấy khó chịu, Lee Da Hae lựa chọn tận hưởng những thay đổi này một cách tích cực.

Cô cũng mong công chúng không nhìn nhận diện mạo của mình đơn thuần theo phong cách trang điểm của một quốc gia cụ thể mà xem đó là những cách thể hiện hình ảnh đa dạng.

Trước đó, Lee Da Hae từng gây chú ý khi xuất hiện trong một buổi livestream thương mại liên quan đến lễ hội mua sắm Ngày Độc thân tại Trung Quốc. Thời điểm ấy, phong cách trang điểm đậm cùng tạo hình cầu kỳ khiến gương mặt nữ diễn viên trông khác biệt, làm dấy lên những cuộc bàn luận về ngoại hình. Tuy nhiên, không có cơ sở xác nhận Lee Da Hae đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ như những suy đoán trên mạng xã hội.

Bên cạnh những câu chuyện liên quan đến nhan sắc, cuộc sống gia đình của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm. Lee Da Hae kết hôn với ca sĩ Se7en vào năm 2023. Đến tháng 5 năm nay, cô thông báo tin vui mang thai, nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Hiện nữ diễn viên đang ở giai đoạn cuối thai kỳ và chuẩn bị chào đón con đầu lòng vào tháng 11.

Hiện nữ diễn viên đang ở giai đoạn cuối thai kỳ và chuẩn bị chào đón con đầu lòng vào tháng 11.

Trong thời gian chờ ngày sinh, Lee Da Hae vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cũng như hình ảnh liên quan đến công việc. Loạt ảnh mới nhất không chỉ cho thấy phong cách thời trang của nữ diễn viên khi mang thai mà còn tiếp tục phản ánh sự thay đổi trong cách xây dựng hình ảnh của cô.

Sau những lần vướng nghi vấn thẩm mỹ, Lee Da Hae đã đưa ra lời giải thích về ảnh hưởng của việc trang điểm, tạo kiểu và chỉnh sửa hình ảnh, đồng thời thể hiện thái độ thoải mái trước những diện mạo mới của bản thân.