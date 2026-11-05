Lee Da Hae đi du lịch dưỡng thai cùng Se7en

Lee Da Hae và Se7en đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc trước khi chính thức đón thành viên mới trong gia đình. Mới đây, cặp đôi thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch dưỡng thai tại Nhật Bản, đồng thời thực hiện bộ ảnh kỷ niệm đáng nhớ trước ngày con gái chào đời.

Cụ thể, mới đây, Lee Da Hae đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân, ghi lại chuyến du lịch của hai vợ chồng đến đảo Ishigaki, Nhật Bản. Nữ diễn viên cho biết đây là chuyến đi riêng cuối cùng của hai người trước khi em bé chào đời. Do lịch trình công việc bận rộn, cả hai từng nhiều lần trì hoãn kế hoạch du lịch dưỡng thai và chỉ có thể thực hiện vào thời điểm hiện tại.

Lee Da Hae và Se7en đi du lịch dưỡng thai trước ngày con đầu lòng ra đời.

Trong những bức ảnh được công bố, Lee Da Hae và Se7en tận hưởng khoảng thời gian thư giãn tại hòn đảo nổi tiếng của Nhật Bản. Cặp đôi cùng nhau tham quan, nghỉ ngơi và lưu lại nhiều khoảnh khắc tình cảm.

Xuất hiện trong bộ váy trắng thanh lịch, Lee Da Hae tự tin khoe vòng hai ngày càng lớn cùng đường cong cơ thể đặc trưng của phụ nữ mang thai. Dù đang ở những tháng cuối thai kỳ, nữ diễn viên vẫn gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ, thần thái tươi tắn.

Trong khi đó, Se7en khiến khán giả thích thú khi áp tai vào bụng vợ như đang lắng nghe và trò chuyện với em bé trong bụng. Hình ảnh nam ca sĩ ân cần bên bà xã phần nào thể hiện sự háo hức của một người sắp lên chức bố.

Chia sẻ về bộ ảnh, Lee Da Hae hài hước cho biết ban đầu cả hai dự định chụp những bức hình thật đẹp, chỉn chu nhưng cuối cùng lại có nhiều khoảnh khắc cười đùa và nghịch ngợm hơn.

Nữ diễn viên cho biết dù không có sự hỗ trợ của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cô vẫn khá hài lòng với thành quả thu được. Theo người đẹp, chuyến đi lần này vừa giúp hai vợ chồng tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng thai, vừa có thể thực hiện bộ ảnh kỷ niệm, đúng nghĩa một chuyến đi với hai mục đích.

Đặc biệt, Lee Da Hae gọi em bé trong bụng bằng cái tên thân mật Heaven và bày tỏ rằng cô sẽ lưu giữ những ký ức trong chuyến đi này thật lâu. Nữ diễn viên chia sẻ khoảng thời gian chỉ có hai vợ chồng bên nhau cũng như những khoảnh khắc có sự đồng hành của Heaven đều sẽ trở thành kỷ niệm đáng trân trọng. Cô còn hào hứng nhắn nhủ rằng chuyến đi tiếp theo sẽ có sự góp mặt của cả 3 thành viên trong gia đình.

Những hình ảnh của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người dành lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước những khoảnh khắc đời thường, tình cảm của Lee Da Hae và Se7en. Không ít ý kiến nhận xét nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ dù đang ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Lee Da Hae và Se7en.

Lee Da Hae và Se7en kết hôn vào năm 2023 sau 8 năm hẹn hò. Tháng 5 vừa qua, cặp đôi thông báo tin vui mang thai sau 3 năm về chung nhà. Theo chia sẻ mới nhất, nữ diễn viên dự kiến sinh con gái trong tháng 11. Sự xuất hiện của thành viên mới được kỳ vọng sẽ mở ra chương hạnh phúc tiếp theo trong cuộc sống hôn nhân của hai nghệ sĩ.