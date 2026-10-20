LeBron James ra mắt đội bóng mới ở trận khai màn NBA

LeBron James trở thành tâm điểm NBA 2026/27 khi chuyển sang Philadelphia 76ers, tiếp tục theo đuổi chức vô địch thứ năm trong sự nghiệp.

Mùa giải mới của bóng rổ Mỹ bắt đầu với ba cuộc đối đầu: Boston Celtics gặp Detroit Pistons, Philadelphia 76ers chạm trán New York Knicks và Oklahoma City Thunder đối đầu San Antonio Spurs. Trong đó, trận đấu tại Madison Square Garden thu hút sự chú ý lớn nhất khi LeBron James lần đầu khoác áo 76ers ở một trận chính thức.

Sau 8 mùa giải gắn bó với Los Angeles Lakers, LeBron James chuyển đến Philadelphia 76ers ở tuổi 41. Bước vào mùa giải NBA thứ 24, ngôi sao từng bốn lần vô địch giải đấu tiếp tục theo đuổi danh hiệu thứ năm trong sự nghiệp.

Philadelphia sở hữu đội hình đáng chú ý với Joel Embiid, Tyrese Maxey và Jaylen Brown. Sự xuất hiện của LeBron giúp 76ers có thêm kinh nghiệm và khả năng tổ chức tấn công, nhưng cũng đặt ra bài toán phân chia vai trò giữa những cầu thủ quen cầm bóng.

Miami Heat cũng thay đổi đáng kể khi chiêu mộ Giannis Antetokounmpo từ Milwaukee Bucks. Ngôi sao người Hy Lạp kết hợp cùng Bam Adebayo, tạo thành bộ đôi có khả năng phòng ngự và tấn công khu vực dưới rổ đáng gờm.

Những biến động ấy khiến cuộc cạnh tranh tại miền Đông trở nên khó lường. New York Knicks vẫn giữ bộ khung vô địch gồm Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges và Josh Hart, nhưng sẽ phải đối mặt với các đối thủ được tăng cường lực lượng.

Knicks bước vào mùa giải mới với mục tiêu trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch NBA kể từ Golden State Warriors năm 2018.

Đội bóng New York có lợi thế về sự ổn định đội hình, song Philadelphia và Miami không phải những đối thủ duy nhất. Detroit Pistons, Boston Celtics và Cleveland Cavaliers cũng đủ khả năng cạnh tranh tại miền Đông.

Ở miền Tây, Oklahoma City Thunder tiếp tục đặt tham vọng giành lại chức vô địch sau thành công mùa 2024/25. San Antonio Spurs cũng được đánh giá cao nhờ sự trưởng thành của Victor Wembanyama, một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất ở cả hai đầu sân.

Tám mùa giải liên tiếp chứng kiến tám nhà vô địch khác nhau cho thấy NBA đang có tính cạnh tranh rất cao. Với hàng loạt ngôi sao đổi đội trong mùa hè, khả năng bảo vệ ngôi vương của Knicks sẽ là câu chuyện đáng chú ý.

Tại Việt Nam, NBA 2026/27 tiếp tục được phát sóng trên FPT Play, với các trận đấu thuộc mùa giải chính, vòng play-in, playoffs và chung kết NBA.