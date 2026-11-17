Tổng thống Lebanon Joseph Aoun (phải) bắt tay Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz trước cuộc gặp tại Phủ Tổng thống ở Baabda, phía Đông thủ đô Beirut, Lebanon, ngày 16/11. (Nguồn: Türkiye Today)

Cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Beirut, với sự tham dự của Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa, các thành viên phái đoàn Mỹ và đại diện đàm phán Lebanon Simon Karam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Mike Waltz còn có các cuộc tiếp xúc riêng với Thủ tướng Nawaf Salam và Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của những cuộc trao đổi này chưa được công bố.

Các hoạt động ngoại giao trên diễn ra trong bối cảnh Lebanon đang chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp về an ninh sau khi UNIFIL kết thúc sứ mệnh.

Theo Nghị quyết 2790 được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua ngày 28/8/2025, lực lượng này sẽ kết thúc sứ mệnh vào ngày 31/12/2026, khép lại gần 5 thập niên hiện diện tại quốc gia Trung Đông.

Sau đó, quá trình rút quân sẽ được triển khai từng bước trong năm 2027.

Trong suốt thời gian hoạt động, UNIFIL đóng vai trò giám sát thực thi lệnh ngừng bắn giữa Lebanon và Israel, đồng thời hỗ trợ quân đội nước sở tại duy trì an ninh tại khu vực phía Nam sông Litani.

Vì vậy, khi lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ rút đi, quân đội Lebanon sẽ phải đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong công tác bảo đảm an ninh.

Thách thức này càng trở nên đáng chú ý khi tình hình miền Nam Lebanon tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian hồi tháng 6/2026, Israel có trách nhiệm từng bước rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon để lực lượng vũ trang nước sở tại tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh.

Tuy nhiên, phía Israel vẫn duy trì các cuộc tấn công và chưa thực hiện đầy đủ những cam kết đã đạt được.

Đến nay, quân đội Israel tiếp tục kiểm soát một số khu vực ở miền Nam Lebanon, bao gồm những vị trí chiếm đóng từ trước và trong cuộc xung đột gần đây.

(theo Anadolu)