Lebanon từ chối phối hợp trực tiếp với Israel khi chủ quyền chưa được bảo đảm

Quân đội Lebanon triển khai tại lối vào làng Zawtar al-Gharbiyeh, miền Nam nước này. (Nguồn: Asharq Al-Awsat)

Theo các nguồn thạo tin, quân đội Lebanon muốn duy trì cơ chế trao đổi gián tiếp với Israel thông qua quân đội Mỹ hoặc Liên hợp quốc (LHQ), thay vì thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa hai bên.

Trước đó, Washington đã chuyển đề xuất của Israel về thay thế Nhóm Điều phối quân sự Lebanon (MCG4L) do Mỹ làm trung gian bằng cơ chế liên lạc trực tiếp giữa quân đội hai nước.

Israel tiếp tục đưa ra yêu cầu này tại vòng đàm phán quân sự thứ tám ở Tampa, bang Florida (Mỹ).

Tuy nhiên, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ủng hộ lập trường của quân đội. Nhà lãnh đạo Lebanon cho rằng chưa thể xem xét đề xuất trên khi Israel vẫn chiếm đóng lãnh thổ Lebanon và tiến hành các cuộc tấn công hằng ngày.

Theo các nguồn tin, Beirut lo ngại cơ chế phối hợp trực tiếp với Israel có thể đẩy quân đội vào tâm điểm tranh cãi chính trị trong nước.

Dù vậy, quân đội Lebanon không phản đối đàm phán và đã tham gia các cuộc tiếp xúc do Mỹ làm trung gian tại Rome và Mỹ.

Lực lượng này khẳng định cần có bên thứ ba tham gia trong mọi hoạt động trao đổi với Israel.

Trong khi đó, quân đội Lebanon tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển giao vũ khí về dưới quyền kiểm soát của nhà nước tại khu vực phía Nam sông Litani.

Trong giai đoạn đầu, lực lượng này đã thu gom 2,7 triệu đơn vị vũ khí và đạn dược mà không cần phối hợp với bất kỳ lực lượng chính trị nào trong nước, kể cả Hezbollah.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đánh giá tích cực hoạt động của quân đội Lebanon, đồng thời ghi nhận nỗ lực khôi phục điều kiện sinh hoạt và hỗ trợ người dân trở về các khu vực bị tàn phá.

(theo Asharq Al-Awsat)