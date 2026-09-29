Lebanon thúc đẩy con đường khôi phục đầy đủ chủ quyền, yêu cầu một lộ trình rõ ràng về việc Israel rút quân

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam (trái) bắt tay với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington D.C ngày 28/9. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington, ông Salam cho biết hai bên đã thảo luận về “con đường khôi phục đầy đủ chủ quyền của Lebanon”.

Trong một tuyên bố, văn phòng của ông Salam cho biết, trong cuộc gặp với ông Rubio, ông Salam “nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển sang giai đoạn thực hiện khuôn khổ ba bên” để Lực lượng Vũ trang Lebanon (LAF) tiếp quản những khu vực mà quân đội Israel rút khỏi và bảo đảm Hezbollah không còn hiện diện quân sự tại đó.

Thủ tướng Salam cho rằng, tiến trình này phải hướng tới 2 mục tiêu song song là Israel rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Lebanon và toàn bộ vũ khí trên lãnh thổ nước này được đặt dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Ông cũng yêu cầu công bố lịch trình rõ ràng cho việc quân đội Israel rút khỏi miền Nam Lebanon và tạo điều kiện để những người dân phải sơ tán có thể trở về nhà.

Về phần mình, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Rubio tái khẳng định “sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với Lebanon về việc thực hiện thỏa thuận khung - con đường duy nhất dẫn đến một nền hòa bình bền vững với Israel”.

“Mỹ sát cánh cùng một Lebanon có chủ quyền, tự do, thoát khỏi ảnh hưởng của Hezbollah và Iran", ông Rubio nhấn mạnh.

Theo thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon hồi tháng 6, quân đội Lebanon sẽ từng bước tiếp quản các khu vực miền Nam trong quá trình Hezbollah giải giáp và lực lượng Israel rút đi. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện đến nay còn chậm.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 25/9, Thủ tướng Salam cũng thừa nhận việc khôi phục quyền kiểm soát của nhà nước đối với toàn bộ lãnh thổ và đảm bảo không có vũ khí nằm ngoài lực lượng vũ trang quốc gia là những thách thức mang tính sống còn đối với Lebanon.

Trước đó một ngày, trong cuộc gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Salam tuyên bố Lebanon không muốn tiếp tục trở thành địa bàn cho những cuộc xung đột khu vực và kêu gọi xây dựng quan hệ với Iran trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, độc lập và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Cuộc gặp tại Washington diễn ra trong bối cảnh vấn đề Israel rút quân và giải giáp Hezbollah tiếp tục là 2 nội dung gắn chặt với nhau trong tiến trình ổn định miền Nam Lebanon.

Phía Israel tuyên bố sẽ duy trì lực lượng tại khu vực chừng nào Hezbollah còn bị coi là mối đe dọa, trong khi chính quyền Lebanon nhấn mạnh việc Israel rút quân là điều kiện quan trọng để Beirut mở rộng đầy đủ quyền kiểm soát và thúc đẩy tiến trình độc quyền vũ khí trên toàn lãnh thổ Lebanon.