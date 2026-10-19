Lebanon kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào vùng Vịnh

Phiên họp lần thứ 168 của Hội đồng Bộ trưởng GCC tại Manama, Bahrain. (Nguồn: Anadolu)

Trang tin The New Arab ngày 18/10 đưa tin, lời kêu gọi được đưa ra tại Hội nghị Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC), một ngày sau cuộc gặp giữa ông Raji và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi.

Tại hội nghị, Ngoại trưởng Lebanon yêu cầu Tehran “chấm dứt những hành động gây hấn chống lại các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Jordan”.

Ông Raji cũng kêu gọi Iran ngừng cung cấp vũ khí cho Hezbollah và can thiệp vào công việc nội bộ của Lebanon, nhấn mạnh chủ quyền quốc gia không thể tồn tại song song với tình trạng sở hữu vũ khí ngoài sự kiểm soát của nhà nước.

Bên cạnh đó, ông lên án những hành động vi phạm dai dẳng của Israel đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon.

Cũng liên quan tình hình Trung Đông, trang tin Gulf News ngày 18/10 cho biết, các quốc gia vùng Vịnh đã quy trách nhiệm cho Iran về những vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) trong khu vực, đồng thời yêu cầu Tehran bồi thường thiệt hại.

Trong tuyên bố chung sau phiên họp lần thứ 168 của Hội đồng Bộ trưởng GCC tại Manama, Bahrain, các nước thành viên khẳng định, an ninh của các quốc gia trong khối không thể tách rời và một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ thành viên nào cũng được coi là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các thành viên còn lại.