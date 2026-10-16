Lebanon đề nghị Mỹ gây sức ép buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho rằng, không có lựa chọn thứ ba giữa xung đột và đàm phán. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, theo thông báo của Phủ Tổng thống Lebanon, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ông Aoun đề nghị Washington thúc đẩy Tel Aviv tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận khung, chấm dứt hoạt động san lấp mặt bằng và phá dỡ tại miền Nam, đồng thời cho phép nông dân tiếp cận đồng ruộng và không tấn công họ.

Ông Aoun cho biết, quân đội và lực lượng an ninh Lebanon đang thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động phô trương vũ khí, thu giữ vũ khí và đạn dược, cũng như chống buôn lậu. Các cơ quan tư pháp cũng đang xử lý những vụ việc được chuyển đến và sẽ không khoan nhượng với những người vi phạm.

Trong cuộc gặp với đoàn sinh viên báo chí tại Phủ Tổng thống ở Baabda cùng ngày, ông Aoun nhận định những diễn biến khu vực và quốc tế, cùng cuộc bầu cử tại Israel, có thể khiến tiến trình đàm phán chậm lại, nhưng không có nghĩa là các cuộc thương lượng đã dừng. Theo nhà lãnh đạo, các cuộc tiếp xúc giữa Đại sứ Lebanon tại Washington Nada Mouawad và chính quyền Mỹ vẫn được duy trì nhằm thúc đẩy đàm phán.

“Không có lựa chọn thứ ba giữa xung đột và đàm phán”, ông Aoun nhấn mạnh, đồng thời khẳng định mục tiêu của Lebanon là chấm dứt xung đột, bảo đảm Israel rút quân, tái thiết miền Nam, đưa tù nhân và người phải di dời trở về, đồng thời ngăn xung đột lan rộng ra toàn lãnh thổ.

Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel bắt đầu ngày 14/4 tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ. Ngày 26/6, hai bên ký thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, trong đó có nội dung Israel rút quân từng bước khỏi lãnh thổ Lebanon và chuyển giao quyền kiểm soát lại cho quân đội nước sở tại. Tuy nhiên, Israel vẫn kiểm soát một số khu vực ở miền Nam và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công.

Theo số liệu của giới chức Lebanon, kể từ ngày 2/3, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 4.386 người thiệt mạng, 12.413 người bị thương và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Bên cạnh tình hình an ninh, Tổng thống Aoun cũng đề cập vai trò của truyền thông, kêu gọi các nhà báo tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đưa tin chính xác và không lợi dụng hoạt động báo chí để gây sức ép hoặc phục vụ lợi ích cá nhân. Ông khẳng định ủng hộ tự do ngôn luận và tự do báo chí, song cho rằng quyền tự do cần gắn với trách nhiệm và yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia.

Ông Aoun cũng cho biết, Lebanon đã ghi nhận tăng trưởng kinh tế 4% trong năm trước, thặng dư ngân sách 1,3 tỷ USD và dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương tăng 2 tỷ USD. Theo ông, nền kinh tế từng được dự báo tăng trưởng 6% trong năm nay, nhưng xung đột đã cản trở triển vọng này.

Tổng thống Lebanon cho rằng giá dầu tăng cao chịu tác động từ xung đột tại vùng Vịnh và tình trạng đầu cơ, đồng thời khẳng định chính phủ đang tìm cách giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân.