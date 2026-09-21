Leapmotor vượt Subaru và Mitsubishi Motors của Nhật Bản về doanh số toàn cầu

Công ty khởi nghiệp xe điện Trung Quốc - Leapmotor đã vượt qua Subaru và Mitsubishi Motors của Nhật Bản về doanh số bán xe toàn cầu lần đầu tiên trong quý II/2026 nhờ sự mở rộng nhanh chóng tại Trung Quốc và châu Âu.

Nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng xe điện giá cả phải chăng, chỉ một thập kỷ sau khi thành lập - Leapmotor đã vượt qua các nhà sản xuất ô tô lâu đời của Nhật Bản.

Theo số liệu do Nikkei công bố, Toyota Motor vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 2,71 triệu xe bán ra trong quý, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Volkswagen của Đức đứng thứ hai với 2,07 triệu xe, giảm 9%.

Trong bối cảnh giá dầu tăng cao và nhu cầu ô tô toàn cầu giảm sút, hầu hết các nhà sản xuất hàng đầu đều ghi nhận doanh số bán hàng yếu hơn. Trong bối cảnh đó, doanh số bán hàng hàng quý của Leapmotor đã tăng vọt 84% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 240.000 xe. Công ty đã vượt qua Subaru, hãng bán được 230.000 chiếc, và Mitsubishi Motors, hãng bán được 170.000 chiếc, đồng thời đang tiến gần đến con số 300.000 của Mazda Motor.

Đây là lần đầu tiên một công ty khởi nghiệp Trung Quốc được thành lập sau năm 2010 vượt qua doanh số bán hàng của một nhà sản xuất ô tô chở khách Nhật Bản trên cơ sở hàng quý.

Thành lập vào năm 2015, Leapmotor tự phát triển các công nghệ chủ chốt, bao gồm pin, hệ thống truyền động và phần mềm hỗ trợ lái xe. Công ty tập trung vào các loại xe điện giá cả phải chăng và xe hybrid cắm điện.

Tháng 1 vừa qua, Trung Quốc đã cắt giảm các ưu đãi thuế cho xe năng lượng mới. Ngay cả khi hãng dẫn đầu ngành BYD và các hãng khác đang phải vật lộn với nhu cầu suy yếu, Leapmotor vẫn chinh phục được người tiêu dùng trẻ tuổi bằng các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu. Đến tháng 7, doanh số bán hàng hàng tháng đã lần đầu tiên vượt quá 100.000 xe. Leapmotor đặt mục tiêu doanh số 1 triệu xe cho năm 2026, cao hơn dự báo 940.000 xe của Subaru cho năm tài chính 2026 và mục tiêu 857.000 xe của Mitsubishi.

Động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của công ty là châu Âu, nơi việc sử dụng xe điện tiếp tục mở rộng. Leapmotor đã nhận được đầu tư từ Stellantis, nhà sản xuất ô tô lớn thứ 4 châu Âu tính theo doanh số bán xe, và đã xây dựng một mạng lưới phân phối ở nước ngoài.

Theo Mobility Global, thị trường nước ngoài chiếm khoảng 20% doanh thu của Leapmotor trong quý tháng 4-6, tăng mạnh so với 6% cùng kỳ năm ngoái. Hơn 80% doanh thu từ thị trường nước ngoài đến từ châu Âu.

Dữ liệu từ một nhóm ngành công nghiệp Italy cho thấy doanh số bán xe điện của Leapmotor tại Italy đã tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 24.450 xe trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất nước này. Leapmotor chiếm 27% thị phần xe điện tại Italy, bỏ xa Tesla ở vị trí thứ 2 với 9%.

Một điểm mạnh chính của hãng là dòng sản phẩm giá rẻ, bao gồm cả mẫu T03, được bán với giá khoảng 15.900 euro (18.300 USD). Công ty này cũng đang mở rộng thị trường tại Đức và Pháp. Stellantis đã chuyển giao quyền sở hữu một nhà máy ở Tây Ban Nha cho một liên doanh với Leapmotor và dự định sử dụng cơ sở này để sản xuất xe điện mang thương hiệu Leapmotor. Việc sản xuất tại địa phương có thể giúp công ty mở rộng thị phần hơn nữa.

Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản lại gặp khó khăn ở châu Âu. Doanh số của Nissan Motor giảm 15% trong quý tháng 4-6, trong khi Mitsubishi ghi nhận mức giảm khoảng 40%. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chuyển từ xe chạy xăng sang xe điện nhờ các ưu đãi và giá năng lượng tăng cao, các nhà sản xuất Nhật Bản vẫn chưa tung ra được những sản phẩm xe điện đủ sức cạnh tranh.

Trong một báo cáo tháng này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, sự mở rộng nhanh chóng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có thể tác động đáng kể đến các nhà sản xuất Nhật Bản và châu Âu, những nước vẫn phụ thuộc nhiều vào doanh số bán xe chạy xăng và xe hybrid.

Nếu các công ty khởi nghiệp xe điện Trung Quốc như Leapmotor tiếp tục vượt qua các nhà sản xuất ô tô cỡ trung của Nhật Bản về sản lượng, khoảng cách cạnh tranh về giá cả trên thị trường xe điện có thể sẽ còn nới rộng hơn nữa./.