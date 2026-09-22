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Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Abyei.

Báo VietnamPlus
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Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự lễ xuất quân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự lễ xuất quân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự lễ xuất quân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự lễ xuất quân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh ''Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân'' cho đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 (BVDC2.8) và Đội Công binh số 5 (ĐCB5). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh ''Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân'' cho đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 (BVDC2.8) và Đội Công binh số 5 (ĐCB5). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/le-xuat-quan-thuc-hien-nhiem-vu-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-post1137668.vnp