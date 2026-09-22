Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự lễ xuất quân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự lễ xuất quân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh ''Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân'' cho đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 (BVDC2.8) và Đội Công binh số 5 (ĐCB5). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)