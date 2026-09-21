Lễ xuất quân chỉnh trang, bó gọn cáp điện lực và cáp viễn thông

Toàn cảnh Lễ xuất quân.

Công nhân các đơn vị tham gia Lễ xuất quân.

Sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin đã phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng cáp viễn thông, cáp truyền hình giăng mắc chằng chịt, chùng võng và không đảm bảo độ cao tối thiểu. Đồng thời, xuất hiện nhiều dây cáp không còn sử dụng nhưng chưa tháo dỡ, cáp không rõ chủ sở hữu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vận hành lưới điện, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, cản trở hoạt động của phương tiện cứu nạn, cứu hộ và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đại diện các đơn vị thể hiện quyết tâm phối hợp chỉnh trang hệ thống cáp.

Ngay sau Lễ xuất quân, công nhân Công ty Điện lực Sơn La và các nhà mạng viễn thông đã đồng loạt ra quân triển khai nhiệm vụ tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Tô Hiệu. Tại đây, các lực lượng tập trung căng kéo, bó gọn cáp viễn thông đúng quy chuẩn kỹ thuật để đảm bảo chiều cao thông xe tối thiểu 4,5m; phối hợp rà soát, tháo dỡ triệt để các loại cáp không sử dụng cáp vô chủ; sắp xếp, chỉnh trang toàn bộ hệ thống cáp điện lực sau công tơ theo đúng quy định của Công ty Điện lực Sơn La.

Các đơn vị triển khai nhiệm vụ tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Tô Hiệu.

Theo kế hoạch, đợt 1 chiến dịch sẽ diễn ra trong 1 tháng, triển khai tại 6 tuyến phố và 31 ngõ hẻm tại phường Tô Hiệu, tổng chiểu dài tuyến khoảng 4,9 km. Quá trình thi công được tổ chức bảo đảm an toàn tuyệt đối về lao động và vận hành lưới điện, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến dịch vụ viễn thông cũng như sinh hoạt của người dân. Sau đợt ra quân, các đơn vị sẽ triển khai trên các địa bàn còn lại trong tỉnh.

Các đơn vị chỉnh trang, bó gọn cáp điện lực và cáp viễn thông tại phường Tô Hiệu.

Công nhân VNPT Sơn La làm nhiệm vụ chỉnh trang, bó gọn cáp điện lực và cáp viễn thông.