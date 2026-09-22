Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ

Dự và chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự lễ xuất quân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam với Tùy viên quân sự các nước đến dự lễ xuất quân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự lễ xuất quân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam động viên, chúc mừng các nữ quân nhân tại lễ xuất quân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà các nữ sĩ quan, quân nhân tại lễ xuất quân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đại diện Lãnh đạo Ban Phụ nữ quân đội tặng quà các nữ sĩ quan, quân nhân tại lễ xuất quân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Người vợ trẻ và con tiễn chồng là sĩ quan Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà các nữ sĩ quan, quân nhân tại lễ xuất quân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh ''Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân'' cho đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 (BVDC2.8) và Đội Công binh số 5 (ĐCB5). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Các sĩ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự lễ xuất quân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Các sĩ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Các sĩ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Các sĩ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quyết định và quà lưu niệm cho đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 (BVDC2.8) và Đội Công binh số 5 (ĐCB5). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Khẩu hiệu quyết tâm cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 (BVDC2.8) và Đội Công binh số 5 (ĐCB5). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng, động viên các sĩ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 trong lễ xuất quân lên đường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Các sĩ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Các sĩ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 dự lễ xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN