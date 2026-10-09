Le Vigilant, 'pháo đài dưới đáy biển' mang 16 tên lửa hạt nhân M51

Ngày 6-10, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Le Vigilant trở thành tâm điểm chú ý khi thực hiện vụ phóng nghiệm thu tên lửa đạn đạo chiến lược M51.3 ngoài khơi Finistère.

Tên lửa được phóng không mang đầu đạn hạt nhân, trong khuôn khổ chiến dịch Smertrios nhằm kiểm tra khả năng vận hành hệ thống vũ khí của con tàu sau đợt bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ.

Le Vigilant thuộc lớp Le Triomphant, dòng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo chủ lực của Pháp.

Con tàu được đặt ky tháng 1-1996, hạ thủy ngày 19-9-2003 và chính thức đưa vào biên chế ngày 26-11-2004. Đây là chiếc thứ 3 trong 4 tàu ngầm lớp Le Triomphant của Hải quân Pháp, sau Le Triomphant và Le Téméraire.

Với chiều dài 138 m và chiều rộng 12,5 m, Le Vigilant có kích thước tương đương một tòa nhà cao tầng nằm ngang trên mặt biển. Khi lặn, tàu có lượng giãn nước khoảng 14.200 tấn. Độ sâu lặn tối đa được Bộ Quốc phòng Pháp công bố là 300 m.

Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống động lực. Le Vigilant sử dụng 1 lò phản ứng hạt nhân nước áp lực K15, kết hợp với tổ máy tuabin giảm tốc.

Hệ thống động lực chính có công suất 30,5 MW, cho phép con tàu duy trì khả năng hoạt động dài ngày trên biển mà không phụ thuộc vào việc tiếp nhiên liệu như tàu chiến sử dụng động cơ thông thường.

Nhưng kích thước và động lực vẫn chưa phải phần quan trọng nhất. Le Vigilant được thiết kế trước hết để mang 16 tên lửa đạn đạo chiến lược M51. Đây là vũ khí tạo nên vai trò đặc biệt của con tàu trong lực lượng răn đe hạt nhân trên biển Pháp.

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, 4 tàu ngầm lớp Le Triomphant luân phiên tuần tra trên biển, bảo đảm duy trì khả năng răn đe thường xuyên.

Ngoài 16 tên lửa chiến lược, Le Vigilant còn có 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm. Các ống này có thể sử dụng để phóng ngư lôi F17 hoặc tên lửa chống hạm SM39 Exocet.

Như vậy, dù nhiệm vụ trung tâm là răn đe hạt nhân, con tàu vẫn có hệ thống vũ khí tự vệ để đối phó với các mối đe dọa dưới mặt biển và trên mặt biển.

Một đặc điểm khác ít được chú ý là Le Vigilant không chỉ có một kíp thủy thủ. Tàu được biên chế 2 kíp, mỗi kíp gồm 110 người. Khi một kíp thực hiện nhiệm vụ, kíp còn lại có thể nghỉ, huấn luyện hoặc chuẩn bị cho đợt hoạt động tiếp theo.

Cách tổ chức này giúp Hải quân Pháp duy trì khả năng sẵn sàng của lực lượng tàu ngầm chiến lược trong thời gian dài.

Vụ phóng M51.3 ngày 6-10 vì thế không chỉ là câu chuyện về một quả tên lửa. Nó còn cho thấy vai trò của chính Le Vigilant trong hệ thống răn đe hạt nhân Pháp.

Sau hơn 20 năm từ ngày được đưa vào biên chế, con tàu vẫn tiếp tục mang trên mình thế hệ tên lửa mới hơn, trong đó M51.3 được Pháp đánh giá có những cải thiện về tầm bắn, độ chính xác và khả năng xuyên phá phòng thủ tên lửa.

Với 138 m chiều dài, 14.200 tấn lượng giãn nước khi lặn, động lực hạt nhân và 16 tên lửa chiến lược, Le Vigilant thực chất là một căn cứ quân sự di động dưới đại dương. Nhưng giá trị lớn nhất của nó không nằm ở kích thước.

Đó là khả năng ẩn mình, cơ động và duy trì năng lực răn đe trong thời gian dài, biến một con tàu thành mắt xích quan trọng trong chiến lược hạt nhân của Pháp.