Lễ viếng và truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã

Các đại biểu dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại xã Chiềng Khoong về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã.

Dự buổi lễ có đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, xã Sông Mã, Chiềng Khoong, cùng lực lượng vũ trang và nhân dân xã Sông Mã.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã theo đúng nghi thức quy định.

Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã.

Trước đó, từ thông tin do nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng xác định khu vực vườn của gia đình anh Đèo Văn Thiêm, bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong là nơi an táng 2 liệt sĩ. Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La phối hợp với UBND xã Chiềng Khoong huy động lực lượng dân quân, tự vệ xã tổ chức khoanh vùng, đào tìm tại các vị trí được xác định là có mộ liệt sĩ. Sau 5 ngày tìm kiếm, khai quật, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ, trong đó, thu nhận được xương và di vật. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN xác định danh tính, bàn giao hài cốt cho xã Sông Mã tổ chức an táng.

Đồng chí Chá A Của dâng hương tại phần mộ Liệt sĩ.

Các địa biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.

Do chưa có thông tin về họ tên, quê quán, đơn vị và thời điểm hy sinh nên 2 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã trong khi chờ kết quả giám định. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các cơ quan chức năng triển khai.