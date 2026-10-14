Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

Hài cốt các Anh hùng liệt sỹ sẽ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Hài cốt các Anh hùng liệt sỹ sẽ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Hài cốt các Anh hùng liệt sỹ sẽ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Hài cốt các Anh hùng liệt sỹ sẽ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Hài cốt các Anh hùng liệt sỹ sẽ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)