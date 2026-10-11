Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo kế hoạch, Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành Trung ương, TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7 và các tỉnh, thành, dự kiến khoảng 200 đại biểu.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và các đại biểu kiểm tra tại buổi sơ duyệt sáng 10/10.

Kế hoạch nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách về “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, giáo dục về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Dự kiến Lễ dâng hoa, dâng hương Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà Bia Liệt sĩ diễn ra lúc 7h30, ngày 14/10. Lễ viếng, Lễ truy điệu vào lúc 8h, ngày 14/10; Lễ an táng dự kiến lúc 10h, ngày 14/10.

Lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh theo dõi chương trình sơ duyệt Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Lễ dâng hoa và Lễ viếng diễn ra tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh. Sau Lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh), gồm 4 đợt. Đợt 1: Dự kiến xuất phát khoảng 8h45 ngày 14/10; Đợt 2, 3, 4: Tiếp tục di chuyển và hoàn thành việc di chuyển trong cùng ngày.

Lực lượng Quân đội, Công an thực hành các nghi thức chuẩn bị cho buổi lễ chính thức sẽ diễn ra ngày 14/10.

Lộ trình dự kiến: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Quãng đường dự kiến khoảng 26 km; thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng; lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Công tác chuẩn bị Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được thực hiện chu đáo.

UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị Ban Chỉ đạo Quân khu 7 phối hợp tham gia cùng với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường liên quan để tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện các nội dung, chương trình, nghi thức và các mặt công tác bảo đảm khác theo quy định.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, từ ngày 23/6 đến hết nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 307 bộ có di vật. Cụ thể gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B).

Buổi sơ duyệt nhằm kiểm tra, hoàn thiện công tác tổ chức và phối hợp giữa các lực lượng, chuẩn bị cho Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Hiện Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.