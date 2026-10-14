Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

14/10/2026 06:30 Trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Đúng 7 giờ 30 phút, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Sáng 12/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh, buổi tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực này đã diễn ra trong không khí trang nghiêm - Ảnh: VTV

8 giờ diễn ra lễ viếng, truy điệu tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

8 giờ 45 phút, đoàn xe bắt đầu đưa hài cốt liệt sĩ di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM theo lộ trình: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng - đường Trường Sơn - đường Cách Mạng Tháng Tám - Vòng xoay Dân Chủ (phường Xuân Hòa) - đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa) - cầu Sài Gòn - đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh (quãng đường khoảng 26 km).

Đúng 10 giờ, lễ an táng diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình).

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện hơn 3 tháng qua, từ ngày 23/6/2026. Đến ngày 5/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể với 33 hài cốt liệt sĩ).

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã nỗ lực đào tìm, xác minh thông tin, từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ. Quá trình tìm kiếm được thực hiện khẩn trương, thận trọng, với sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các cơ quan liên quan.

Lễ viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM từ 8 giờ đến 10 giờ sáng 14/10.

14/10/2026 09:05 Chia sẻ xúc động các cựu chiến binh đến tiễn đưa các đồng đội

14/10/2026 09:00 Người dân đứng kín hai bên đường, cầm hoa trắng và hát Quốc ca tiễn đưa các liệt sĩ

14/10/2026 08:55 Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ

8 giờ 45 phút, các đại biểu thực hiện nghi thức truy điệu các hài cốt liệt sĩ.

Thứ tự đội hình cơ động di chuyển hài cốt liệt sĩ ra Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố: Đầu tiên xe dẫn đường của Công an và Quân đội; thứ hai là xe chỉ huy; thứ ba xe Tổ Quân kỳ; thứ tư xe đội Danh dự; thứ năm xe chở hoa; thứ sáu đội hình xe chở hài cốt liệt sĩ (có 8 xe); thứ bảy xe cứu kéo; thứ tám xe Kiểm soát quân sự.

Lộ trình di chuyển: Đường Trường Sơn - Đường Cách mạng tháng tám - Đường Điện Biên Phủ - Đường Võ Nguyên Giáp - Đường Quốc lộ 1 - Đến nghĩa trang liệt sĩ TP. HCM; hướng di chuyển: hướng Đông Bắc; vị trí an táng: tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. HCM”.

14/10/2026 08:45 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ về nơi an táng

14/10/2026 08:40 Hình ảnh người dân đứng hai bên đường tiễn đưa các liệt sĩ

14/10/2026 08:35 Lễ truy điệu bắt đầu diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng.

8 giờ 20 phút lễ truy điệu tại Công viên Lê Thị Riêng bắt đầu.

Tại đây, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đọc điếu văn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đọc điếu văn

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tri ân các liệt sĩ

14/10/2026 08:10 Hình ảnh các đoàn dâng hoa, dâng hương tại lễ viếng ở Công viên Lê Thị Riêng

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng các liệt sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dâng hương tri ân các liệt sĩ

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tại lễ viếng

14/10/2026 08:05 Đông đảo người dân chờ đợi ở Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đông đảo người dân từ các nơi đổ về chờ dâng hương, an táng các Anh hùng liệt sĩ. Không khí nơi đây vô cùng xúc động, ấm áp.

Chị Nguyễn Thị Sáu (ngụ khu phố Mỹ Thành, phường Long Bình, TP.HCM)

Chia sẻ cảm xúc, chị Nguyễn Thị Sáu (ngụ khu phố Mỹ Thành, phường Long Bình, TP.HCM) cho biết, chị rất hạnh phúc và vui mừng khi thành phố tổ chức hoạt động tri ân, đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang.

Chị Sáu cho biết, cha chị cũng là liệt sĩ, hiện phần mộ ở Quảng Nam (cũ) nhưng gia đình vẫn chưa xác định được vị trí chính xác. Vì vậy, khi biết thông tin về chương trình, chị vô cùng xúc động.

Dù phải nghỉ làm nhưng chị muốn dự trực tiếp, với mong muốn bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

14/10/2026 08:05 Chính thức diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu các liệt sĩ

Tại Công viên Lê Thị Riêng, đúng 8 giờ sáng, lễ viếng và truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng chính thức bắt đầu.

Tham dự buổi lễ có: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà...cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hồ Chí Minh...

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ viếng, lễ truy điệu các liệt sĩ

Khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đại diện các cơ quan, ban, ngành cũng đến tham dự. Thành phần gồm đại diện các cơ quan, đơn vị, nhân chứng, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và Australia tại TP.HCM; đoàn viên, thanh niên; lực lượng vũ trang; đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo và đồng bào các dân tộc.

Tại đây, các đoàn tiến thành dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Khu vực tổ chức lễ được dựng rạp, bố trí nơi đặt hài cốt và tiến hành các nghi thức tưởng niệm. Khoảng 700 bàn được sắp xếp để đặt các quách hài cốt có lồng kính, cùng lư hương, bình hoa và đĩa trái cây phục vụ nghi lễ.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, điều tiết giao thông và chăm sóc sức khỏe đại biểu cũng được rà soát. Tổ y tế lưu động chuẩn bị nhân lực, thuốc thiết yếu để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Các điều kiện hậu cần, nơi đỗ ô tô và khu vực giữ xe máy miễn phí được bố trí phục vụ đại biểu và người dân.

14/10/2026 07:55 Người dân hướng về các Anh hùng liệt sĩ

Trong thời gian diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu ở Công viên Lê Thị Riêng, phía bên ngoài, người dân từ các nơi đổ về để tri ân, chờ đến giờ tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.

Cựu chiến binh Vũ Thị Mai (67 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) xúc động chia sẻ: “Tôi tự hào khi được có mặt tại đây để tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ. Mong các anh được trở về với gia đình, quê hương và đồng đội. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến những người đã hy sinh vì Tổ quốc, không để các anh phải đơn độc nơi đồng hoang, gió lạnh. Đây không chỉ là sự tri ân, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, mà còn góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp bước xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai”.

Rất đông người dân cầm hoa trắng, cờ tổ quốc chờ đợi trên các ngả đường để đưa tiễn các Anh hùng liệt sĩ

14/10/2026 07:50 Lễ viếng các liệt sĩ chuẩn bị diễn ra

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu cùng lắng nghe ca khúc "Linh thiêng Việt Nam". Không khí bên trong khu vực tổ chức lễ diễn ra trang nghiêm, xúc động.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ

Hàng ghế trang nghiêm dành cho các Anh hùng liệt sĩ

Không khí trang nghiêm bên trong buổi lễ

14/10/2026 07:40 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương

Đúng 7 giờ 30 phút, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú

14/10/2026 07:25 Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự lễ viếng, lễ truy điệu

Gần 7 giờ 30 phút sáng 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ viếng, lễ truy điệu các liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP. Hồ Chí Minh đến dự lễ

14/10/2026 07:20 Giao thông xung quanh khu vực tổ chức lễ

Sáng 14/10, giao thông tại các tuyến đường xung quanh Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng tương đối đông đúc khi người dân và đại biểu đến tham dự lễ viếng, truy điệu các anh hùng liệt sĩ.

Tại các khu vực cổng ra vào công viên, lực lượng chức năng được bố trí hướng dẫn, điều tiết phương tiện, hỗ trợ người dân di chuyển và bảo đảm an ninh, trật tự. Trên các tuyến đường xung quanh Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, giao thông tương đối thông thoáng.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

14/10/2026 07:05 Lực lượng chức năng căng mình làm nhiệm vụ

Trên các tuyến đường dẫn vào Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, lực lượng CSGT phối hợp với công an địa phương và dân quân tự vệ túc trực tại các nút giao, giao lộ và khu vực cổng công viên để điều tiết phương tiện, hướng dẫn người dân di chuyển nhằm hạn chế ùn ứ.

Quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ liên tục quan sát tình hình giao thông để kịp thời phân luồng phương tiện, nhắc nhở người dân chấp hành hướng dẫn, không dừng, đỗ tùy tiện gây cản trở lưu thông.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt giao thông, lực lượng chức năng còn phối hợp kiểm soát các lối ra vào, giữ thông thoáng khu vực tổ chức buổi lễ.

Trong suốt thời gian diễn ra các nghi thức, cán bộ, chiến sĩ duy trì trạng thái sẵn sàng, góp phần bảo đảm hoạt động tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ diễn ra an toàn, trang nghiêm.

14/10/2026 06:55 Bên trong Công viên Lê Thị Riêng trước giờ diễn ra buổi lễ

Bên trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), công tác chuẩn bị cho lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt các Anh hùng liệt sĩ được triển khai khẩn trương, chu đáo. Các lực lượng chức năng có mặt từ sớm, tích cực thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn đại biểu di chuyển, ổn định vị trí và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực tổ chức buổi lễ.

Tại các cổng ra vào, công tác kiểm soát an ninh được thực hiện nghiêm túc. Đại biểu được hướng dẫn qua các khu vực kiểm tra trước khi vào bên trong công viên. Trong khu vực chờ, lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ đại biểu, giúp việc di chuyển và sắp xếp vị trí diễn ra trật tự, thuận lợi.

Nhiều đại biểu đã có mặt từ sớm, thể hiện sự trân trọng và thành kính trước giờ diễn ra buổi lễ. Không khí bên trong công viên vừa trang nghiêm, vừa khẩn trương, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, góp phần bảo đảm các nghi thức tri ân, tưởng niệm những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc được tổ chức chu đáo.

14/10/2026 06:45 Người dân có mặt từ sớm tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của ngày tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng.

Chị Kim Anh, ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM đã xin nghỉ làm để đến Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng từ sáng sớm. Gia đình chị có truyền thống quân đội, ông nội và cô, chú đều là liệt sĩ, cha trước khi sống cũng là Đại tá quân đội, từng làm công tác tìm kiếm, quy tập tại Tây Ninh.

Sáng nay, chị đã chuẩn bị một bó hoa đến tiễn biệt các liệt sĩ. “Tôi thường xuyên đến công viên nhưng hôm nay cảm xúc rất khác. Tôi muốn ở lại đến khi buổi lễ kết thúc, như một lời tiễn đưa chân thành, mong các anh yên lòng”, chị Kim Anh chia sẻ.

Chị Phương Nhi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM cũng có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng từ sáng sớm để tham dự lễ viếng, truy điệu các anh hùng liệt sĩ. Chị chia sẻ, không khí trang nghiêm của buổi lễ hôm nay khiến chị không khỏi buồn và xúc động.

"Tôi dự định ở lại đến khi chương trình kết thúc để tiễn đưa các anh bằng tất cả lòng thành kính. Tôi mong các anh yên lòng, bởi sự hy sinh của các anh luôn được người dân ghi nhớ. Công tác tổ chức rất chu đáo, trang nghiêm, thể hiện sự trân trọng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, chị Phương Nhi chia sẻ.

Không chỉ đến dâng hương, tưởng niệm, nhiều người dân và các nhóm thiện nguyện còn chuẩn bị hoa tươi để phát miễn phí cho người đến viếng, tiễn đưa các liệt sĩ.

Những bông hoa được trao tận tay người dân như một cách sẻ chia tình cảm, gửi gắm lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Những hành động giản dị ấy góp phần làm cho buổi lễ thêm ấm áp, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

Điển hình, nhóm của chị Phan Châu Lan và chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, ngụ phường Tân Mỹ, TP.HCM đã cùng chuẩn bị khoảng 500 bông hoa để tặng miễn phí cho người dân đến viếng, tiễn đưa các liệt sĩ.

Chị Lan cho biết, dù vẫn phải đi làm nhưng chị muốn dành một phần thời gian, công sức để góp chút lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Biết nhu cầu hoa trong ngày diễn ra buổi lễ tăng cao, chị chủ động mua hoa từ trước với giá khoảng 55.000 đồng/10 bông.

Từ khoảng 3 giờ sáng, chị cùng mọi người xuất phát từ phường Tân Mỹ đến công viên. Điều khiến chị xúc động hơn cả là có nhiều người biết việc làm ý nghĩa này đã chủ động gửi thêm hoa, cùng chung tay trao tặng người dân.

Những bông hoa được trao đi không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn gửi gắm tình cảm, sự tri ân của người dân đối với các anh hùng liệt sĩ trong giờ phút tiễn biệt thiêng liêng.

14/10/2026 06:35 Không khí trang nghiêm trước giờ diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu

Trước giờ diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), không khí tại khu vực diễn ra trang nghiêm, khẩn trương.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng phục vụ được bố trí tại các vị trí, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn đại biểu và người dân.

Các lối ra vào công viên được kiểm soát chặt chẽ. Người ra vào khu vực tổ chức buổi lễ phải mang thẻ theo quy định, di chuyển qua cổng kiểm soát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo ghi nhận, nhiều người dân có mặt từ sớm, tập trung tại khu vực công viên để theo dõi buổi lễ, thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Để phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ.

Công an TP.HCM đảm nhận các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và công tác khiêng quách hài cốt liệt sĩ, góp phần bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, đúng nghi thức.