Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn.

Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Chu Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo xã Mai Sơn, Chiềng Hặc cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân xã Mai Sơn.

Đại tá Chu Văn Thành và lãnh đạo xã Mai Sơn truy điệu hài cốt Liệt sĩ.

Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh tham gia truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, 2 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn theo đúng nghi thức, trở về với đất mẹ trong sự tri ân và lòng thành kính của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Số hóa thông tin phần mộ liệt sĩ được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn.

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức xác minh, khảo sát các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tại xã Mai Sơn và xã Chiềng Hặc. Cụ thể, ông Nguyễn Việt Đức (thôn Tiền Phong, xã Mai Sơn) cung cấp thông tin về nơi chôn cất bộ đội hy sinh trong trận đánh sân bay Nà Sản năm 1952 tại khu vực vườn nhà ông đang sinh sống. Trong khi đó, ông Vì Ngọc Siếng (bản Chiềng Ban, xã Chiềng Hặc) cho biết tại khu ruộng của gia đình ông Lường Văn Biên, cách Quốc lộ 6 khoảng 1 km, có một ngôi mộ bộ đội hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ những nguồn tin trên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành xác minh, khảo sát thực địa, tổ chức tìm kiếm và khai quật theo quy định.

Các đại biểu dành phút mặc niệm trước phần mộ của liệt sĩ vừa được quy tập, an táng.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh từ các nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã phối hợp với UBND các xã Mai Sơn và Chiềng Hặc huy động lực lượng tổ chức khoanh vùng, tìm kiếm tại các vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Sau quá trình đào tìm, lực lượng chức năng đã khai quật, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được hoàn thiện thủ tục bàn giao cho UBND xã Mai Sơn tổ chức lễ truy điệu và an táng theo đúng nghi thức, thể hiện sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.