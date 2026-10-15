Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh tiến vào buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ - Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Về phía đại biểu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị; lãnh đạo, cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang xã Vị Xuyên.

Các đại biểu thực hiện Lễ truy điệu các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dâng hương liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng dâng hương liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương liệt sĩ.

Trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đọc diễn văn tại buổi lễ.

Với lòng thành kính sâu sắc, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xúc động đọc điếu văn truy điệu các Anh hùng liệt sĩ, tri ân những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình để bảo vệ non sông, gìn giữ bình yên cho Nhân dân.

Lực lượng tiêu binh phục vụ buổi lễ.

Điếu văn nhấn mạnh: Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, những địa danh “Lò vôi thế kỷ”, “Cối xay thịt”, “Ngã ba Cửa Tử” mãi khắc sâu trong lịch sử dân tộc, nhắc nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ và sự hy sinh anh dũng của biết bao cán bộ, chiến sĩ. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh, hơn 9.000 đồng chí mang thương tật trở về.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh, tham gia di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Bộ Quốc phòng di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cùng lãnh đạo Quân khu 2 di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng mà thường xuyên trực tiếp của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với quyết tâm chính trị cao nhất, không quản khó khăn, gian khổ ngày, đêm đã bới từng gốc lau, lật từng khối đá, đào từng tấc đất, tát từng bát nước ở các điểm cao, thung sâu, hang đá để đào bới, tìm kiếm từng mảnh xương, từng thi hài các liệt sĩ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kiểm tra thông tin hài cốt liệt sĩ.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm xúc động, một hy vọng được thắp lên; mỗi người lính trở về là thêm một gia đình được an lòng, thêm một nghĩa tình đồng đội được nối liền sau bao năm cách trở. Hành trình Chiến dịch 500 ngày, đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ thả hoa xuống mộ liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương trước phần mộ liệt sĩ vừa được an táng.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; kiên trì, quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với gia đình, quê hương và đồng đội. Các thế hệ hôm nay nguyện sống, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quà cho Đội tìm kiếm, quy tập liệt sĩ và Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và niềm xúc động sâu sắc, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên; thể hiện sự tri ân đối với những người con của dân tộc đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Các anh đã yên nghỉ tại nghĩa trang quê hương và sẽ mãi sống trong lòng Nhân dân, trường tồn cùng non sông, đất nước.