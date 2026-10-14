Sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Cùng dự sự kiện có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đơn vị Lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trước đó đã chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99,9 MHz.

Mời quý vị xem trực tiếp buổi lễ: