Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP HCM

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VGP.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Về phía TP HCM, buổi lễ có sự hiện diện của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VGP.

Tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, từ sáng sớm, hơn 300 đại biểu gồm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cựu chiến binh, đại diện các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên... đã xếp hàng trước lối vào khu vực làm lễ truy điệu.

Các cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân vào viếng, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: VGP.

Rạng sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và UBND TP HCM đã dự lễ cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Sau hơn 3 tháng, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VGP.

Tại lễ viếng, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, trưởng đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang TP HCM thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP.

Tiếp sau lễ viếng, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP HCM đọc lời điếu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP HCM đọc lời điếu. Ảnh: VGP.

Sau lễ truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM để an táng. Đợt xe đầu tiên xuất phát lúc 8h45; các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày 14/10. Đoàn xe di chuyển theo lộ trình: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng – đường Trường Sơn – đường Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để đến Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Ảnh: VGP.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027); quán triệt thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân năm 1968 được chôn cất tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP HCM. Bằng tất cả trách nhiệm, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Bộ Tư lệnh TP HCM cùng với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp, các ngành và UBND phường Hòa Hưng, sau hơn 3 tháng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thu Thảo