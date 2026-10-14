Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tham dự và chỉ đạo buổi lễ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Đông đảo các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các cơ quan, ban, ngành Trung ương, TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7 và các tỉnh, thành phố đã thành kính về dự.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà Bia Liệt sĩ. Sau đó Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ viếng, Lễ truy điệu và di quan các hài cốt liệt sĩ để tổ chức Lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tại Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Từ ngày 23/6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 307 bộ có di vật. Trong đó, 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B).

731 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, từ sáng sớm, tại Công viên Lê Thị Riêng cũng đã diễn ra Lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh chủ trì lễ cầu siêu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ cầu siêu tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lễ cầu siêu được tổ chức trang nghiêm trước bàn thờ đặt phía trước 731 linh cữu liệt sĩ được quy tập tại các nấm mộ tập thể trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng trong 4 tháng qua. Trong khói hương trầm mặc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng không ngăn được dòng nước mắt tại buổi lễ cầu siêu.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm.

Ngay sau Lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, qua quãng đường 26km.

Cực chiến binh Lê Thị Tý xúc động.

Bà Lê Thị Tý, cựu chiến binh phường Hòa Hưng chia sẻ: “Tôi thường xuyên đến Công viên Lê Thị Riêng theo dõi việc tìm kiếm, mong các anh sớm được xác định danh tính, trở về với gia đình. Tôi cũng kể cho con cháu về sự hy sinh của cha anh, đồng thời vận động đồng đội, bạn bè cùng tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Tôi rất xúc động trước sự hy sinh của các đồng đội và sự tận tụy của các lực lượng trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”.

Đông đảo người dân có mặt từ sớm đứng đợi tiễn đưa các liệt sỹ.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ giữ trật tự, điều tiết giao thông.