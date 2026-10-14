Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, thanh niên và nhân dân TPHCM.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước khi bắt đầu Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên.

Theo kế hoạch, lúc 7h30 sẽ diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8h, Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được cử hành trọng thể tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lễ an táng hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 10h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cho biết, số lượng hài cốt liệt sĩ an táng là 731 hài cốt liệt sĩ (gồm 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).

Ngay sau Lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (quãng đường dự kiến khoảng 26km) sẽ thực hiện theo 4 đợt.

Lộ trình di chuyển dự kiến: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng. Lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua có thể bày tỏ lòng thành kính, tri ân bằng cách cầm nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các đoàn viên thanh niên dâng những ngọn nến thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ tối 13/10. Ảnh: Ngô Tùng

Những hình ảnh đầu tiên diễn ra sáng ngày 14/10 tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước giờ chuẩn bị Lễ truy điệu, cầu siêu và an táng cho các Anh hùng liệt sĩ:

Ảnh: Nguyễn Tiến

14/10/2026 07:13

Nhập ngũ năm 1961, cựu chiến binh Triệu Lẫy (ngụ phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) từng phục vụ thương, bệnh binh tại Cục Hậu cần. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống khi ngày chiến thắng đã cận kề, ông vẫn day dứt khôn nguôi. “Có những người chỉ còn bước qua cầu Sài Gòn là tới nơi, nhưng đã hy sinh ngay bên kia cầu. Mình vào được tới đây, sống đến ngày hôm nay đã là hạnh phúc lắm rồi”, ông nghẹn ngào.

Dù tuổi cao, mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, thường xuyên đau nhức và mất ngủ triền miên, ông Lẫy vẫn có mặt từ sớm tại lễ truy điệu. Đêm trước đó, ông gần như thức trắng vì bồi hồi, xúc động khi nghĩ về đồng đội. Hướng mắt về những quách hài cốt vừa được tìm thấy, ông nghẹn ngào: “Việc quy tập và tổ chức an táng chu đáo thế này giúp nguôi ngoai phần nào nỗi đau của những gia đình mất con, mất cháu. Người sống chúng ta vẫn luôn nhớ về những người đã khuất…”.

14/10/2026 07:06

Bà Bích Nga - nữ xạ thủ Biệt động Sài Gòn, xúc động khi 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng sau hàng chục năm nằm lại dưới lòng đất. Bà chia sẻ: “Cùng một thời chiến đấu, hy sinh với các anh, tôi may mắn được sống đến ngày đất nước hòa bình, còn các anh mãi mãi nằm lại. Hôm nay, các anh đã có nơi an nghỉ, có đồng đội và người dân đến thăm viếng. Chúng tôi mong tiếp tục tìm kiếm, xác định danh tính để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương. Đó là trách nhiệm và cũng là món nợ ân tình của những người còn sống đối với đồng đội đã hy sinh”.

14/10/2026 06:53

Cựu chiến binh Trần Thị Tâm, phường 15, TPHCM, chia sẻ: “Khi được đến đây, tôi cảm thấy rất vinh dự. Không khí buổi lễ rất thiêng liêng, khiến tôi vô cùng xúc động. Những người đã hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc xứng đáng được tri ân, tưởng nhớ”.

Cựu chiến binh Trần Thị Tâm (đứng giữa)

“Tôi rất xúc động trước sự hy sinh của các đồng đội và sự tận tụy của các lực lượng trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tôi thường xuyên đến Công viên Lê Thị Riêng theo dõi việc tìm kiếm, mong các anh sớm được xác định danh tính, trở về với gia đình. Tôi cũng kể cho con cháu về sự hy sinh của cha anh, đồng thời vận động đồng đội, bạn bè cùng tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.”, bà Lê Thị Tý, cựu chiến binh phường Hòa Hưng, chia sẻ.

Cựu chiến binh Lê Thị Tý xúc động chia sẻ tại buổi lễ.

Nguyễn Tiến