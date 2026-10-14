Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng
Sáng 14/10, Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) chính thức bắt đầu. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn vào viếng.
8h40, sau Lễ truy điệu, hài cốt các Anh hùng liệt sĩ được đưa lên xe đặc chủng di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện nghi lễ an táng trang trọng.
8h20, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường lên đọc diễn văn truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ.
Tham dự lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Phạm Thị Thanh Trà; Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố, ban tổ chức tham gia nghi thức cầu nguyện trước Lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cử hành nghi thức cầu nguyện trước Lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Đây là việc làm thể hiện lòng tri ân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.
Tại Nghĩa trang Thành phố, các lực lượng đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, tập dượt kỹ lưỡng từng khâu, bảo đảm lễ an táng các liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, thành kính, chu đáo.
Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ công viên lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh (phường Long Bình). Việc di chuyển được tổ chức thành 4 đợt; đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8h45 phút, các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày.
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Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/le-vieng-truy-dieu-va-an-tang-731-hai-cot-liet-si-duoc-tim-kiem-quy-tap-tai-cong-vien-le-thi-rieng-10433860.html