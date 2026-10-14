Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Hài cốt các Anh hùng liệt sĩ chuẩn bị được đưa về Nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

8h40, sau Lễ truy điệu, hài cốt các Anh hùng liệt sĩ được đưa lên xe đặc chủng di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện nghi lễ an táng trang trọng.

Trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường lên đọc diễn văn truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ. Ảnh Hoa Lê

8h20, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường lên đọc diễn văn truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu vào viếng. Ảnh: Hoa Lê.

Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh vào viếng hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: Hoa Lê

Tham dự lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Phạm Thị Thanh Trà; Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

7h30, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Hoa Lê

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tại Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Hoa Lê

8h sáng, tại khu vực Khu du lịch Suối Tiên, đông đảo cựu chiến binh, người dân phường Tăng Nhơn Phú mang theo hoa cúc trắng, đứng thành hàng dọc bên đường Xa lộ Hà Nội chờ đưa tiễn các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Văn Dũng

Hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Hoa Lê

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố, ban tổ chức tham gia nghi thức cầu nguyện trước Lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự lễ cầu nguyện. Ảnh: Hoa Lê

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cử hành nghi thức cầu nguyện. Ảnh Hoa Lê

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cử hành nghi thức cầu nguyện trước Lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đây là việc làm thể hiện lòng tri ân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Các công tác cho Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã hoàn tất. Ảnh: Hoa Lê

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến tham dự lễ truy điệu, an táng các Anh hùng liệt sĩ. Trong tổng số 731 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, hiện có hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã xác định được danh tính. Ảnh: Hoa Lê

Tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ rất đông cựu chiến binh, người dân, học sinh cầm hoa cúc trắng, cờ tổ quốc đứng hai bên đường chờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Ảnh Nguyễn Tuấn

Những tấm băng-rôn được treo trên các tuyến đường sẽ đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương - Nguyễn Tuấn

Những chậu hoa cúc, sen trắng “0 đồng” tại khu vực ga Metro Thảo Điền phục vụ cho người dân đưa tiễn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quang Phương

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn cầu Sài Gòn) nơi đoàn xe di quách hài cốt liệt sĩ sẽ đi qua. Ảnh: Quang Phương

Tại Nghĩa trang Thành phố, các lực lượng đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, tập dượt kỹ lưỡng từng khâu, bảo đảm lễ an táng các liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, thành kính, chu đáo.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh (phường Long Bình), các lực lượng đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để đón 731 hài cốt liệt sĩ về yên nghỉ. Ảnh: Thạc Hiếu

Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ công viên lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh (phường Long Bình). Việc di chuyển được tổ chức thành 4 đợt; đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8h45 phút, các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày.

Lộ trình đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố

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