Lễ viếng nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây (cũ) Phạm Đình Hoan
Sáng 20/11, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Đoàn đại biểu Thành ủy – Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã vào viếng và tiễn đưa đồng chí Phạm Đình Hoan, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây (cũ) về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/le-vieng-nguyen-pho-chu-tich-hdnd-tinh-ha-tay-cu-pham-dinh-hoan-246261120192333252.htm