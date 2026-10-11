Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra ngày 14/10

Chiều 11/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày 14/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, các đại biểu sẽ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ), dự kiến diễn ra lúc 10 ngày 14/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 7, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà tưởng niệm tại công viên Lê Thị Riêng- nơi quàn hài cốt các anh hùng tiệt sĩ mới được quy tập. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ viếng, Lễ truy điệu và an tác hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện một số cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng sự tham gia đông đảo của lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân Thành phố.

Ban Chỉ đạo Thành phố cho biết, Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng là hoạt động thiết thực của Thành phố trong triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Hài cốt các anh hùng liệt sĩ sau khi được quy tập được quàn trang trọng tại Nhà tưởng niệm, chờ ngày trở về với gia đình, quê hương. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ban Chỉ đạo Thành phố cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường trên địa bàn có tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua (gồm các phường Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình), tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống hai bên đường ra đứng tại khu vực vỉa hè để tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ.

Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9; phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Tối 13/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đêm Tri ân"./.