Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Phật Quốc Vạn Thành (P.Bình Long, TP.Đồng Nai)

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Phát, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai; Hòa thượng Thích Tĩnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Đồng Nai; Thượng tọa Thích Nguyên Hiếu, trụ trì chùa Phật Quốc Vạn Thành, Trưởng ban Tổ chức; Đại đức Thích Thiện Trí, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các từ viện trong và ngoài thành phố, cùng đông đảo quý Phật tử tham dự.

Thượng tọa Thích Nguyên Hiếu chủ trì buổi lễ

Mở đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Hiếu cùng toàn thể đạo tràng thành kính niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức tụng kinh Phổ môn và lễ danh hiệu Đức Bồ-tát Quán Thế Âm. Tiếng kinh trầm hùng hòa quyện trong không gian thanh tịnh, thể hiện lòng tôn kính Tam bảo và niềm tin sâu sắc của người con Phật đối với hạnh nguyện từ bi cứu khổ của Ngài.

Tiếp đó, Phật tử Diệu Giác đại diện đạo tràng Phật tử chùa Phật Quốc Vạn Thành dâng lời tác bạch cúng dường chư tôn đức, thể hiện tâm nguyện hộ trì Phật pháp, gieo trồng phước đức và vun bồi thiện duyên trên con đường tu học.

Trang nghiêm khóa lễ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, trụ trì chùa Từ Thoàn chia sẻ về ý nghĩa ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm và giá trị thiết thực của việc thực hành hạnh nguyện từ bi trong đời sống hằng ngày.

Hòa thượng nhắc nhở hàng Phật tử cần hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc chiêm bái, lễ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát không chỉ dừng lại ở sự thành kính nơi hình thức nghi lễ, mà quan trọng hơn là biết chuyển hóa thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ ái, thực hành lời Phật dạy và mở rộng tình thương đến mọi người, mọi loài.

Hòa thượng cũng ghi nhận tấm lòng thành kính của đạo tràng Phật tử chùa Phật Quốc Vạn Thành trong việc tổ chức lễ vía, thành tâm dâng phẩm vật cúng dường chư tôn đức, qua đó thể hiện tinh thần hộ trì Tam bảo và vun bồi phước lành.

Thắp hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an

Trước đó, chùa Phật Quốc Vạn Thành đã tổ chức lễ quy y Tam bảo, lạy Ngũ bách danh và thắp hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.