Lê Văn Duẩn chiến thắng trong chặng đua tốc độ cao

Nhờ sự hỗ trợ tốt của người em Lê Nguyệt Minh, tay đua Lê Văn Duẩn đã rút thắng kỳ phùng địch thủ Nguyễn Thành Tâm chỉ vài cm về nhất chặng 3 diễn ra vào sáng qua từ Lạng Sơn đi Hà Nội (145 km).

Pha nước rút của Nguyễn Thành Tâm và Lê Văn Duẩn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nếu như hai chặng trước chạy cá nhân tính giờ và vòng quanh thành phố Lạng Sơn chủ yếu mang tính khởi động, chặng đua sáng nay các đội mới bắt đầu tung ra những miếng đòn, ý đồ chiến thuật của mình. Ngay sau khi xuất phát, rất nhiều cuộc tấn công diễn ra đẩy tốc độ đường đua lên rất cao. Trong khoảng 35 km đầu, tốc độ luôn duy trì ở mức 50 đến 55 km/giờ khiến tốc độ trung bình toàn chặng khoảng 45 km/giờ.

Có lẽ nhận thấy các học trò Mai Nguyễn Hưng bắt cặp đối đầu với hai ngoại binh Loic (Bike Life Đồng Nai), Javier (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Trường Tài bắt cặp cùng Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Văn Đức (Bike Life Đồng Nai) có thể thất thế hơn trong cuộc chiến đường dài, nhà cầm quân lão luyện của đội VUS TPHCM quyết định tung mũi đánh Trần Thanh Điền liên tục tấn công kéo theo Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Phan Tuấn Vũ (Bike Life Đồng Nai), Phạm Quốc Cường (Đồng Tháp). Nếu rơi vào thế cờ này, VUS TPHCM sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với hai mũi đánh áo vàng tương lai còn lại Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài.

Đoàn đua đang qua khu vực đồi núi tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong chặng ngày hôm nay, Trần Thanh Điền cũng làm tốt lời căn dặn của BHL khi 3 lần tấn công nằm trong tốp đầu. Và lần cuối cùng cách đích chừng 10 km, tốp 6 người của Trần Thanh Điền bỏ lại tốp đông ở phía sau hơn 1 phút. Nếu về đích thành công, tay đua từng mặc áo vàng Cúp Truyền hình năm 2013 chắc chắn có lợi thế.

Không để chịu thiệt trong thế cờ đang diễn ra, hai đội đang “máu” chiếc áo vàng như VUS TPHCM là Bike Life Đồng Nai, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã tăng tốc ở phía sau bắt lại nhóm của Trần Thanh Điền khi cách đích khoảng 3 km.

Trong thế trận về tốp đông, đó là lúc để cho các tay đua chuyên rút thể hiện tài năng của mình. Nằm “tài” sau người em ruột Lê Nguyệt Minh, tay đua Lê Văn Duẩn xuất sắc cán đích đầu tiên dù đối thủ trực tiếp lấy “tài” phía sau Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đang vươn lên mạnh mẽ. Hơn đối thủ chừng ¼ thân bánh xe, Lê Văn Duẩn thắng chặng nhận phần thưởng 20 triệu đồng.

Áo vàng Loic cùng các đồng đội Bike Life Đồng Nai tăng tốc khi bị tấn công. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Người về thứ ba không ai khách chính là tay Lê Nguyệt Minh đã giúp tay đua của đội Minh Giang TPHCM vượt qua Nguyễn Thành Tâm mặc chiếc áo xanh sau 2 chặng. Bởi trước đó, Lê Nguyệt Minh đã có về nhất ở Sprint 1 và về thứ 4 ở Sprint thứ hai.

Trật tự bảng tổng sắp ở danh hiệu áo vàng không có gì thay đổi khi Loic (Bike Life Đồng Nai) vẫn nắm giữ có khoảng cách 11 giây so với Javier (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và 15 giây so với Mai Nguyễn Hưng. VUS TPHCM vẫn đứng đầu giải đồng đội xếp trên Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Domesco Đồng Tháp nhờ hơn tổng hạng.

Sáng mai 1-4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM do Tôn Đông Á tài trợ sẽ thi đấu chặng 4 chạy vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

GIA MẪN