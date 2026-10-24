Lê Văn Công và đồng đội quyết tâm tạo dấu ấn ngày bế mạc

Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của đoàn Việt Nam tại đại hội, diễn ra ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Theo lịch thi đấu, trong sáng 24/10, ba đô cử sẽ tranh tài với mục tiêu giành thêm huy chương trước khi đại hội khép lại. Trong số này, Lê Văn Công là gương mặt giàu kinh nghiệm, từng giành HCV tại Paralympic Rio 2016. Tại Asian Para Games 2026, anh đã giành HCB ở nội dung Cử tạ 49kg nam, mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Việc tiếp tục góp mặt ở nội dung đồng đội cùng Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan mở ra cơ hội để các đô cử Việt Nam cải thiện thành tích trong ngày thi đấu cuối.

Trước đó, trong ngày 23/10, các đội tuyển Bơi và Điền kinh Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu tại đại hội nhưng không giành thêm huy chương.

Ở môn Bơi, Đỗ Thanh Hải tham dự hai nội dung chung kết. Tại nội dung 400m tự do nam hạng S6, anh đạt thành tích 5 phút 49 giây 32, xếp thứ 6 trong số 8 VĐV. Ở nội dung 50m tự do nam cùng hạng thương tật, Thanh Hải hoàn thành phần thi với thời gian 35 giây 79, xếp thứ 8 chung cuộc.

Trước đó, ngày 21/10, Đỗ Thanh Hải đã giành HCV ở nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB5, mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại đại hội. Cùng nội dung này, Lê Tiến Đạt giành HCB.

Ở chung kết nội dung 50m Tự do nữ hạng S6, Trịnh Thị Bích Như đạt thành tích 38 giây 88, xếp thứ 4. Trong khi đó, Võ Thanh Tùng về đích ở vị trí thứ 7 tại chung kết nội dung 50m Bơi Ngửa nam hạng S5 với thời gian 43 giây 98.

Ở môn Điền kinh, Nguyễn Ngọc Hiệp là VĐV cuối cùng của Việt Nam tranh tài tại chung kết nội dung Nhảy xa nam hạng T11 dành cho người khiếm thị. Với thành tích 5,16m, anh xếp thứ 4 chung cuộc.

Sau ngày thi đấu 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tạm đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương với 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Ngoài tấm HCV của Đỗ Thanh Hải và HCB của Lê Tiến Đạt ở nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB5, Lê Văn Công giành HCB ở nội dung Cử tạ 49kg nam. Nguyễn Thị Ngọc Thúy đóng góp 2 HCĐ ở các nội dung Ném lao và Ném đĩa.

Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 204 HCV, 115 HCB và 108 HCĐ. Nhật Bản đứng thứ hai, Uzbekistan xếp thứ ba. Thái Lan là đoàn thể thao Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7 trên bảng tổng kết thành tích Đại hội.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 - 24/10 tại Nhật Bản, quy tụ các VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn Việt Nam tham dự với 21 VĐV, thi đấu ở 5 môn gồm Bơi, Điền kinh, Cử tạ, Bóng bàn và Cầu lông.