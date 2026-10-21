Lê Văn Công và chiến thắng vượt lên màu huy chương

Lê Văn Công giành HCB, “mở hàng” huy chương cho Việt Nam tại Asian Para Games 2026 Lễ khai mạc Asian Para Games 2026: Lan tỏa tinh thần “Khác biệt nhưng cùng nhau”

Ở tuổi 42, khi nhiều năm thi đấu đỉnh cao đã lấy đi không ít sức lực, đô cử quê Hà Tĩnh vẫn đứng trên bục nhận huy chương châu lục bằng bản lĩnh và ý chí không ngừng vươn lên.

Lực sĩ Lê Văn Công một lần nữa vượt giới hạn, viết tiếp hành trình vinh quang của mình tại đấu trường châu lục. Ảnh: Thu Hương

Bản lĩnh được tôi luyện qua những đỉnh cao

Tại chung kết cử tạ hạng 49kg nam, Lê Văn Công đạt mức tạ tốt nhất 171kg, xếp thứ hai sau Omar Qarada của Jordan với 176kg. Chen Liuxun (Trung Quốc) giành HCĐ với 161kg. Khoảng cách 5kg với ngôi vô địch cho thấy cuộc cạnh tranh vẫn rất quyết liệt, trong khi khoảng cách 10kg so với người xếp thứ ba khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của lực sĩ Việt Nam.

Dẫu chưa thể có được màu huy chương cao nhất, nhưng kết quả ấy vẫn có ý nghĩa đặc biệt. Bởi trên sàn đấu đỉnh cao, mỗi mức tạ không chỉ phản ánh sức mạnh cơ bắp, mà còn là phép thử của kỹ thuật, sự tập trung, khả năng kiểm soát tâm lý và cả quá trình chuẩn bị kéo dài phía sau.

Tấm huy chương hôm nay không chỉ là thành quả của những ngày tháng nỗ lực, kiên trì và quyết tâm, mà còn là kết tinh của tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin từ tất cả mọi người. Công vô cùng tự hào khi được khoác trên mình màu áo đỏ, mang theo niềm tự hào Việt Nam thi đấu trên đấu trường quốc tế. Mỗi lời động viên, mỗi sự sẻ chia của mọi người chính là nguồn động lực quý giá để Công không ngừng cố gắng và vượt qua những thử thách. Công đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Văn Công

Tên tuổi Lê Văn Công đã gắn liền với những cột mốc đáng nhớ của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Anh từng giành HCV Paralympic Rio 2016, HCB Paralympic Tokyo 2020, HCĐ Paralympic Paris 2024 và HCĐ ở Asian Para Games 2023.

Những thành tích ấy đưa lực sĩ sinh năm 1984 trở thành biểu tượng của nghị lực, đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh của VĐV người khuyết tật Việt Nam ở cấp độ cao nhất.

Tại Asian Para Games 2026, đối thủ lớn nhất của anh tiếp tục là Omar Qarada, nhà vô địch Paralympic Paris 2024 và là chủ nhân của tấm HCV Asian Para Games 2023. Hai lực sĩ đã nhiều lần góp mặt ở những đấu trường lớn, nơi chênh lệch giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ nằm ở vài kg.

Qarada đạt 176kg để giành HCV, còn Lê Văn Công dừng lại ở mức 171kg. Kết quả này cho thấy đối thủ Jordan vẫn nhỉnh hơn trong cuộc so tài, nhưng cũng khẳng định đô cử Việt Nam chưa đánh mất khả năng cạnh tranh huy chương.

Ở tuổi 42, việc duy trì được phong độ tại đấu trường châu lục với Lê Văn Công đã là một thử thách đáng kể. Đằng sau một lượt nâng tạ thành công là hàng nghìn giờ tập luyện, quá trình kiểm soát thể trạng, phục hồi và phòng ngừa chấn thương. Càng ở giai đoạn cuối sự nghiệp, từng quyết định về mức tạ và từng điều chỉnh trong tập luyện càng cần được tính toán kỹ lưỡng.

Sau khi giành HCB, Lê Văn Công xúc động gửi lời cảm ơn ngành Thể thao, Ban huấn luyện, gia đình, đồng đội và người hâm mộ đã đồng hành cùng anh. Với đô cử này, tấm huy chương không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn là thành quả được tạo nên từ niềm tin, sự hy sinh và những hỗ trợ bền bỉ của nhiều người.

“Công đã hoàn thành nhiệm vụ”, lời chia sẻ giản dị ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm của một VĐV khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Sau nhiều năm chinh phục những đỉnh cao, điều anh hướng đến không chỉ là thứ hạng, mà còn là nỗ lực thi đấu hết mình để đáp lại sự kỳ vọng của những người luôn sát cánh.

Truyền cảm hứng cho những người tiếp bước

Giá trị tấm huy chương của Lê Văn Công không dừng lại ở những thành tích cá nhân. Hành trình của anh góp phần truyền đi thông điệp rằng khuyết tật không đồng nghĩa với giới hạn của tài năng. Khi được tạo điều kiện phù hợp, người khuyết tật có thể phát huy năng lực, theo đuổi những mục tiêu lớn và đóng góp tích cực cho xã hội.

Tấm HCB tại Nagoya (Nhật Bản) mang ý nghĩa lớn hơn một vị trí trên bảng tổng sắp. Đó là niềm vui mở màn cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, là động lực đối với các VĐV đang tranh tài, đồng thời là lời nhắc về vai trò của thể thao trong việc thúc đẩy sự tự tin, bình đẳng và hòa nhập.

Tuy nhiên, để tiếp tục có những gương mặt đủ sức cạnh tranh ở tầm châu Á và thế giới, thể thao người khuyết tật Việt Nam cần một chiến lược phát triển lâu dài. Việc phát hiện tài năng từ cộng đồng, mở rộng cơ hội tiếp cận cơ sở tập luyện, đào tạo HLV chuyên sâu và ứng dụng khoa học thể thao cần được chú trọng hơn nữa.

Riêng với cử tạ, kiểm soát lượng vận động, xây dựng chế độ dinh dưỡng, phục hồi và phòng ngừa chấn thương là những yếu tố quan trọng để kéo dài tuổi nghề. Những VĐV giàu kinh nghiệm như Lê Văn Công cần được hỗ trợ tối ưu để phát huy năng lực, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng và kinh nghiệm quý giá cho lớp kế cận.

Asian Para Games 2026 vẫn còn những ngày tranh tài phía trước. Tấm HCB của Lê Văn Công đã đem lại niềm vui cho thể thao người khuyết tật Việt Nam, nhưng dấu ấn lớn nhất mà lực sĩ 42 tuổi để lại có lẽ không nằm ở màu huy chương.

Đó là hành trình bền bỉ vượt qua giới hạn, tinh thần không ngừng cống hiến và niềm tin rằng giá trị của một VĐV được tạo nên không chỉ từ chiến thắng, mà còn từ cách họ đứng vững trước thử thách và truyền động lực cho những người tiếp bước.