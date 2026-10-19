Lê Văn Công 'mở hàng' huy chương cho thể thao người khuyết tật Việt Nam

Lãnh đạo Thể thao người khuyết tật Việt Nam chúc mừng vận động viên Lê Văn Công. (Ảnh: HOÀI THU)

Tâm điểm trong buổi sáng là màn trình diễn giàu nỗ lực của lực sĩ Lê Văn Công, người mang về tấm Huy chương Bạc đầu tiên cho Đoàn Việt Nam, tạo động lực cho các đồng đội tranh tài các môn tiếp theo.

Lê Văn Công vượt khó giành Huy chương Bạc

Ở chung kết cử tạ hạng 49kg nam diễn ra sáng 19/10 tại Nagoya, Lê Văn Công bước vào cuộc tranh tài với nhiều đối thủ mạnh của châu lục, trong đó có Omar Qarada của Jordan, đương kim vô địch Paralympic Paris 2024, và Abdul Hadi của Indonesia, người từng vượt qua lực sĩ Việt Nam tại Giải vô địch châu Á-châu Đại Dương hồi tháng 4/2026 với mức tạ 179kg.

Đáng chú ý, Lê Văn Công bước vào Đại hội trong tình trạng chấn thương vai, vẫn đang trong quá trình điều trị. Ở tuổi 42, lực sĩ kỳ cựu của thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục cho thấy ý chí thi đấu bền bỉ và quyết tâm cạnh tranh ở đấu trường đỉnh cao.

Lãnh đạo Thể thao người khuyết tật Việt Nam cổ vũ cho vận động viên Lê Văn Công. (Ảnh: HOÀI THU)

Vận động viên Lê Văn Công cùng các vận động viên chào khán giả. (Ảnh: HOÀI THU)

Vận động viên Lê Văn Công chuẩn bị thi đấu. (Ảnh: HOÀI THU)

Trong các lượt đẩy, Lê Văn Công đạt thành tích tốt nhất 171kg, giành Huy chương Bạc. Huy chương Vàng thuộc về Omar Qarada với mức tạ 176kg, trong khi Chen Liuxun của Trung Quốc giành Huy chương Đồng với 161kg.

Tấm Huy chương Bạc tại Nagoya là kết quả đáng trân trọng đối với Lê Văn Công trong bối cảnh phải vượt qua khó khăn về chấn thương và sức ép cạnh tranh. Từng giành Huy chương Vàng Paralympic Rio 2016, Huy chương Bạc Tokyo 2020 và Huy chương Đồng Paris 2024, anh tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một vận động viên giàu kinh nghiệm, luôn nỗ lực vì màu cờ sắc áo.

Vận động viên Lê Văn Công thi đấu. (Ảnh: HOÀI THU)

Vận động viên Lê Văn Công thi đấu. (Ảnh: HOÀI THU)

Phó Cục trưởng Thể dục thể thao, Trưởng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ đã trực tiếp trao phần quà động viên nóng của đơn vị Natuh dành cho Lê Văn Công. (Ảnh: HOÀI THU)

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam chúc mừng vận động viên Lê Văn Công. (Ảnh: HOÀI THU)

Phó Cục trưởng Thể dục thể thao,Trưởng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ cùng Huấn luyện viên Lê Quang Thái chúc mừng Lê Văn Công. (Ảnh: HOÀI THU)

Cổ động viên Nhật Bản cổ vũ cho vận động viên Lê Văn Công. (Ảnh: HOÀI THU)

Ngay sau khi lực sĩ Lê Văn Công giành Huy chương Bạc ở hạng cân 49kg nam, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao, Trưởng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ đã trực tiếp trao phần quà động viên nóng của đơn vị Natuh dành cho anh. Đây là sự khích lệ kịp thời, thể hiện sự quan tâm, đồng hành với các vận động viên trong hành trình thi đấu tại Đại hội. Những phần quà động viên như vậy góp thêm niềm vui, tiếp thêm tinh thần để các tuyển thủ vững tin, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Chiều nay, lúc 15 giờ theo giờ Nhật Bản, một lực sĩ giàu kinh nghiệm khác của Việt Nam là Nguyễn Bình An sẽ bước vào tranh tài ở chung kết hạng 54kg nam. Đây là hạng cân có sự góp mặt của nhiều đô cử hàng đầu thế giới và châu Á, vì vậy thử thách dành cho đại diện Việt Nam được dự báo rất lớn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị chuyên môn, Nguyễn Bình An vẫn hướng tới việc thực hiện tốt nhất các lượt đẩy, nỗ lực cạnh tranh thành tích trong khả năng của mình.

Bơi Việt Nam có 6 vận động viên vào chung kết

Vận động viên đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam Trịnh Thị Bích Như. (Ảnh: ĐT)

Ở môn bơi, các kình ngư Việt Nam cũng có khởi đầu đáng khích lệ. Ở nội dung 50m tự do nam hạng thương tật S5, Võ Thanh Tùng thi đấu nỗ lực, về thứ ba ở lượt vòng loại thứ nhất với thành tích 37 giây 90, qua đó giành quyền vào chung kết. Đây là tín hiệu tích cực đối với vận động viên từng giành Huy chương Bạc Paralympic Rio 2016 và là người cầm cờ của đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc. Ở nội dung 400m tự do nam hạng S8, Hồ Văn Đao cũng giành quyền vào chung kết. Hà Văn Hiệp góp mặt ở nội dung 50m tự do nam hạng S4 và cùng các đồng đội hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại trong ngày thi đấu đầu tiên.

Bên cạnh ba vận động viên đã tranh tài ở vòng loại, đội tuyển bơi Việt Nam còn có những gương mặt được xếp thi đấu chung kết trực tiếp theo nội dung và phân hạng thương tật, trong đó có Đỗ Thanh Hải, Trịnh Thị Bích Như và Vi Thị Hằng. Các nội dung chung kết bơi trong ngày bắt đầu từ 17 giờ theo giờ Nhật Bản, mở ra cơ hội để các kình ngư Việt Nam tiếp tục tìm kiếm thành tích. Với những kết quả ban đầu, đội tuyển bơi đang duy trì tinh thần tập trung và quyết tâm cao. Các vận động viên sẽ tiếp tục tận dụng cơ hội tại những lượt chung kết, hướng tới thành tích tốt nhất trước các đối thủ mạnh của châu lục.

Bóng bàn: Nguyễn Thị Hoa Phượng khép lại vòng bảng

Ở môn bóng bàn, nội dung đơn nữ hạng thương tật 9, Nguyễn Thị Hoa Phượng bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng B gặp Xiong Guiyan của Trung Quốc, tay vợt giàu kinh nghiệm từng giành nhiều huy chương tại Paralympic và Asian Para Games. Trước đối thủ có trình độ chuyên môn cao, Hoa Phượng thi đấu với tinh thần quyết tâm nhưng chưa thể tạo nên bất ngờ, để thua 0-3 với các tỷ số 3-11, 5-11 và 5-11.

Nguyễn Thị Hoa Phượng bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng B gặp Xiong Guiyan của Trung Quốc (Ảnh: TM)

Dù không đạt kết quả như mong muốn ở trận đấu cuối, việc được tranh tài với những vận động viên hàng đầu châu lục vẫn là trải nghiệm quý giá đối với tay vợt Việt Nam. Những cuộc đối đầu ở đấu trường lớn giúp các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, nhận diện những điểm cần cải thiện và tiếp tục hoàn thiện chuyên môn cho chặng đường phía trước.

Cầu lông: Vũ Anh Tuấn nỗ lực trước đối thủ mạnh

Tại môn cầu lông, ở nội dung đơn nam hạng thương tật SU5, Vũ Anh Tuấn bước vào trận đấu cuối vòng bảng A gặp Cheah Liek Hou của Malaysia. Sau khi để thua ở trận ra quân trước Kim Gi-yeon của Hàn Quốc, tay vợt Việt Nam tiếp tục đối mặt với một đối thủ giàu thành tích quốc tế. Vũ Anh Tuấn để thua 0-2, với các tỷ số 17-21 và 10-21. Do mỗi bảng có ba vận động viên và Anh Tuấn không giành được chiến thắng ở hai trận vòng bảng, tay vợt Việt Nam dừng bước tại nội dung này. Dẫu vậy, việc được thi đấu với những đối thủ có trình độ cao là cơ hội để vận động viên Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý tình huống và chuẩn bị tốt hơn cho những giải đấu tiếp theo.

Vũ Anh Tuấn bước vào trận đấu cuối vòng bảng A gặp Cheah Liek Hou của Malaysia. (Ảnh: NH)

Như vậy, ngày thi đấu đầu tiên tại Asian Para Games 5 ghi nhận những kết quả khác nhau của các đội tuyển Việt Nam. Tấm Huy chương Bạc của Lê Văn Công là điểm nhấn quan trọng, tạo động lực tinh thần cho toàn Đoàn. Ở môn bơi, các vận động viên tiếp tục hướng tới những màn trình diễn tốt tại vòng chung kết; trong khi các đội tuyển bóng bàn, cầu lông và điền kinh nỗ lực phát huy năng lực, tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ mạnh.

Phía trước vẫn còn nhiều cuộc tranh tài quyết liệt. Với sự chuẩn bị của Ban huấn luyện, tinh thần đoàn kết và quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang tiếp tục hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt nhất, lan tỏa hình ảnh những vận động viên giàu nghị lực, bản lĩnh và khát vọng vươn lên trên đấu trường châu lục.

Trong chiều 19/10, hành trình tranh tài của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục với nhiều nội dung đáng chú ý. Từ 15 giờ theo giờ Nhật Bản, tại Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, các vận động viên điền kinh Việt Nam bước vào thi đấu ở những nội dung ném đĩa, ném lao. Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Kiều và Trương Bích Vân sẽ nỗ lực phát huy khả năng chuyên môn, trong khi Nguyễn Thị Ngọc Thúy dự chung kết ném lao nữ vào lúc 17 giờ.