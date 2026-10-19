Lê Văn Công giành HCB, 'mở hàng' huy chương cho Việt Nam tại Asian Para Games 2026

Ở chung kết, Lê Văn Công cạnh tranh cùng bảy đối thủ đến từ Jordan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, UAE, Nepal và Kazakhstan. Trong đó, Omar Qarada được xem là thử thách lớn nhất khi đang giữ vị thế nhà vô địch Paralympic Paris 2024.

Ba VĐV có thành tích tốt nhất tại hạng cân 49kg nam

Sau ba lượt nâng, Lê Văn Công đạt thành tích 171kg, giành HCB. Omar Qarada đoạt HCV với mức tạ 176kg, hơn lực sĩ Việt Nam 5kg. HCĐ thuộc về Chen Liuxun (Trung Quốc) với thành tích 161kg.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Cheon Minki (Hàn Quốc, 147kg), Nishizaki Tetsuo (Nhật Bản, 133kg), Almarzooqi Mansour (UAE, 100kg) và Gharti Magar Pawan (Nepal, 80kg). Farkhat Mutunov của Kazakhstan không có thành tích hợp lệ.

Cuộc cạnh tranh giữa Lê Văn Công và Omar Qarada tiếp tục thu hút sự chú ý của giới chuyên môn.

Lực sĩ Jordan từng giành HCV Paralympic Tokyo 2020 và Paris 2024, đồng thời là đương kim vô địch Asian Para Games. Tại đại hội năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Qarada lập kỷ lục với mức tạ 182kg.

Lê Văn Công mang về huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại đại hội

Trong khi đó, Lê Văn Công từng lên ngôi tại Paralympic Rio 2016 và hiện nắm giữ kỷ lục thế giới, châu Á hạng 49kg nam với mức tạ 183,5kg, lập tại Mexico City năm 2017. Ở Paralympic Paris 2024, anh giành HCĐ, xếp sau Omar Qarada.

Dù chưa thể vượt qua đối thủ Jordan, tấm HCB tại Nagoya vẫn là kết quả đáng ghi nhận với Lê Văn Công ở tuổi 42.

Thành tích này giúp đoàn Việt Nam có huy chương đầu tiên tại Asian Para Games 2026, đồng thời khẳng định sự bền bỉ của đô cử sinh năm 1984 giàu kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế.