Dự buổi lễ có đồng chí Mạc Quang Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo các trường học cùng các giáo viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lễ tuyên dương.

Đại biểu dự buổi lễ.

Theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tặng bằng khen cho các nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026, tỉnh Lai Châu có 6 nhà giáo được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gồm các cô giáo: Bùi Ngọc Anh – Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Mầm non 1, Trường Mầm non Thu Lũm, xã Thu Lũm; Đặng Thị Tuyết Mai – Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn khối 1, Trường Tiểu học Bình Lư, xã Bình Lư; Cao Thị Hạnh – Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn khối 4, Trường Tiểu học Đoàn Kết, phường Đoàn Kết; Lê Thị Thu Hiền – Giáo viên, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ, xã Phong Thổ; Vũ Thị Thủy – Giáo viên, Tổ trưởng Tổ chuyên môn Khoa học xã hội, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Sìn Hồ; Phùng Thúy Phương – Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Khun Há, xã Khun Há.

Cô giáo Vũ Thị Thủy – Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Sìn Hồ phát biểu tại buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đồng chí Mạc Quang Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Thay mặt các nhà giáo được tuyên dương, cô giáo Vũ Thị Thủy – Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Sìn Hồ gửi lời cảm ơn tới các cấp, ngành đã quan tâm, ghi nhận và động viên những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng chuyển đổi số, góp phần cùng toàn ngành nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.